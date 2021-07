Actualités Bitcoin

L’unité de gestion d’actifs de BNY Mellon « sceptique » quant à la capacité de Bitcoin comme moyen de paiement

Insight Investment, qui gère environ 1 000 milliards de dollars d’actifs, affirme que la crypto-monnaie peut ne pas convenir à la plupart des investisseurs institutionnels en raison de plusieurs problèmes.

Le géant bancaire BNY Mellon est l’une des rares banques à permettre à ses clients de détenir, transférer et émettre des actifs cryptographiques, mais l’une de ses propres unités de gestion d’actifs n’est pas vraiment intéressée.

Selon Insight Investment, qui gère environ 1 000 milliards de dollars d’actifs, Bitcoin peut ne pas convenir à la plupart des investisseurs institutionnels en raison de sa forte volatilité et de sa faible liquidité, outre les défis de gouvernance et les risques ESG.

Les transactions lentes et coûteuses sont d’autres facteurs susceptibles d’entraver l’adoption de la principale crypto-monnaie, a déclaré Francesca Fornasari, responsable des solutions de change chez Insight.

“Nous sommes sceptiques quant à la capacité de Bitcoin à prendre le relais en tant que moyen de paiement”, a déclaré Fornasari, basé à Londres.

En février, pendant ce temps, BNY Mellon a déclaré qu’il détenirait, transférerait et émettrait des devises numériques en réponse à un regain d’intérêt des clients. Selon Fornasari, fournir des services de garde d’actifs numériques est logique car ils vont devenir de plus en plus importants dans l’espace d’investissement.

Une unité de BNY Mellon, le gestionnaire d’actifs, s’attend à une augmentation des crypto-monnaies pour défier Bitcoin, en particulier celles qui résolvent les problèmes de vitesse, de coût, de consommation d’énergie et de volatilité, a-t-elle écrit dans un rapport récent.

Selon Fornasari, le Bitcoin est également plus difficile à évaluer que l’or en raison de ses fluctuations de prix drastiques, ce qui rend difficile de savoir avec certitude comment il réagit dans un environnement inflationniste.

“Il y a un grand nombre de facteurs et de considérations différents qui vont affecter la valeur de votre investissement (en Bitcoin), qui n’ont rien à voir avec l’inflation ou les couvertures contre l’inflation.”

Non seulement Insight, mais d’autres comme Qatar Investment Authority, l’un des plus grands fonds souverains au monde, se méfient également de la volatilité de Bitcoin qui, contrairement à la finance traditionnelle, le marché de la cryptographie est considéré comme une caractéristique et non un bug.

