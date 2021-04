L’unité de l’UE se brise alors que le Danemark accuse Bruxelles de briser la «condition d’adhésion» | Monde | Nouvelles

L’UE a suscité la colère à la fois en Suède et au Danemark à propos de sa politique, que les politiciens des pays scandinaves semblent déterminés à combattre. Stockholm a exhorté sept autres États membres en dehors des Danois à joindre sa lettre à la présidence tournante de l’UE s’opposant à la directive. Si la directive n’impose pas de fixer un salaire minimum, elle oblige tous les États membres à établir des procédures pour un salaire minimum «adéquat». Mais dans des pays comme la Suède et le Danemark, un système de négociation collective a longtemps été préféré.

Le gouvernement de Copenhague a déclaré que l’intention de l’UE de peser sur un cadre de salaire minimum dans tout le bloc pourrait être plus que ce que le Danemark est prêt à avaler.

En fait, un membre du gouvernement danois a déclaré que cette directive enfreignait les termes d’un accord conclu dans les années 1970 entre le pays et l’UE.

Le ministre danois de l’Emploi, Peter Hummelgaard Thomsen, a déclaré que la souveraineté sur les lois du marché du travail avait toujours été une condition de l’adhésion du Danemark à l’UE.

Il a ajouté que les syndicats danois ont accepté l’adhésion à l’UE sur la base d’une hypothèse «que le transfert de l’autorité à l’UE ne mettrait pas en danger le modèle du marché du travail danois».

M. Hummelgaard Thomsen a déclaré que l’insistance de la Commission européenne sur un cadre européen pour les salaires minimums a déclenché «frustration et inquiétude» au Danemark, alors que le pays se rend compte que Bruxelles «pourrait potentiellement intervenir dans quelque chose de très, très sacré pour nous. «

Il a ajouté que le Danemark était prêt à combattre l’UE pour maintenir cette indépendance.

Dans une interview accordée à Bloomberg le mois dernier, il a déclaré que le système actuel de négociation collective était «pourquoi les employés de McDonald’s au Danemark peuvent gagner 22 $».

C’est pourquoi «les politiciens gardent pour eux leurs longs doigts graisseux en ce qui concerne les conditions du marché du travail», a-t-il déclaré.

Valdis Dombrovskis, figure clé de la Commission européenne, a défendu la directive sur le salaire minimum de l’Union.

Il a déclaré récemment: «Le salaire minimum fonctionne, et il est temps que le travail soit payé.

Kristin Alsos, chercheur à la fondation de recherche d’Oslo FAFO., A déclaré en janvier: « Il y a un large consensus au sein du gouvernement, parmi les employeurs et les employés sur le fait que cela n’est pas souhaitable et que l’UE manque de compétence dans ce domaine. »

Cependant, d’autres experts ont apporté leur soutien à la proposition.

Le professeur suédois Lars Magnusson a déclaré: « Cela signifie qu’il y a de la place pour avoir une perspective plus nuancée et pas seulement crier non dès que ce problème apparaît. »

Le Danemark a rejoint l’UE (alors connue sous le nom de Communautés européennes) en 1973 avec l’Irlande et le Royaume-Uni – le Danemark et l’Irlande étaient si économiquement liés au Royaume-Uni qu’ils jugeaient nécessaire de rejoindre le bloc si le Royaume-Uni y adhérait.