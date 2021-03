L’unité de stockage de Beyoncé a été volée de 1 million de dollars de trucs de créateurs ⋆ .

Quelqu’un a tendu la main à l’arrière de l’un des Beyoncéplacards et a sorti sa robe Freakum et a fait la baise avec elle, parce que TMZ dit que les unités de stockage louées par sa société de production, Parkwood Entertainment, ont été volées des tonnes de trucs de créateurs. La valeur? 1 million de dollars. Oui, UNIQUEMENT, 1 million de dollars. « Hmm, je vois qu’ils m’ont rendu service en arrachant les chiffons bon marché que j’avais l’intention de donner à Goodwill », a déclaré Beyoncé puisqu’elle a probablement eu plus d’un million de dollars de pièces dans ses coussins de canapé.

Des sources policières disent à TMZ que les trois unités de stockage de la région de Los Angeles ont été volées non pas une mais deux fois plus tôt ce mois-ci et que tous les objets manquants appartiennent à Beyoncé. Bien sûr, ces articles comprennent des sacs à main et des robes de créateurs, etc. Ils ont également volé des photos qui appartenaient au styliste de Beyoncé.

Nos sources disent que les cambrioleurs sont revenus en moins d’une semaine et ont détruit 3 unités de stockage dans le même établissement… s’enfilant avec des sacs à main, des jouets pour enfants et des photos appartenant à l’un des stylistes de Beyonce.

Ils ont pris Monsieur et Rumiles jouets?! Ooof, maintenant les avocats de Beyoncé vont se venger. Les saints enfants ne seront pas à la légère!

Apparemment, ce n’est pas la première fois qu’un espace de stockage de personnes riches est touché, dit Page Six Miley Cyrus a également été volé en janvier et des voleurs ont volé «des vêtements, des photographies et d’autres objets personnels, selon le LAPD». C’était la deuxième fois que l’unité de stockage de Miley était volée. En 2018, l’une de ses unités de stockage dans la vallée de San Fernando a été volée de plusieurs guitares de valeur.

Le LAPD n’a pas encore procédé à des arrestations dans le cas du braquage de Beyoncé, mais je suis sûr que le Beyhive les reniflera. Cependant, ils ne rendront pas les cambrioleurs, ils garderont simplement les choses et les ajouteront à l’un de leurs sanctuaires souterrains dispersés à travers le monde. Mais si Beyoncé veut empêcher ses unités de stockage de se faire voler à nouveau, elle a juste besoin de mettre une découpe en carton de Solange à l’entrée de chacun. Un voleur voleur jettera un coup d’œil, se souviendra que Solange n’est pas celle avec qui baiser, et s’enfuit en hurlant.

Pic: Youtube