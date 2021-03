L’unité motrice Honda semble être le meilleur moteur de F1

Mika Hakkinen a félicité Honda pour avoir pris la décision de construire une nouvelle unité motrice avant la saison de Formule 1 2021, bien que le constructeur soit sur le point de quitter le sport à la fin de l’année.

Sur la preuve du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, Honda semble avoir fait du bon travail, Red Bull prenant la pole position devant Mercedes avec une marge de quatre dixièmes de seconde.

Max Verstappen vient d’être battu à la victoire par Lewis Hamilton, mais il semble néanmoins que le combat pour le titre soit aussi serré qu’il l’a été depuis plusieurs années.

En réfléchissant à la première course de l’année, le double champion du monde a décrit le groupe motopropulseur Honda comme le «meilleur moteur de F1».

«La décision de Honda de construire un nouveau moteur pour cela, leur dernière saison en Formule 1, a demandé beaucoup de courage», a écrit Hakkinen dans sa chronique pour Unibet. «Un nouveau moteur peut parfois avoir des problèmes de fiabilité qui prennent un certain temps à résoudre, mais pas cette fois.

«D’après ce que nous avons vu en qualifications et en course, Honda a donné à Red Bull et à son équipe sœur chez Alpha Tauri une unité vraiment solide. Il semble que ce soit le meilleur moteur de F1. »

Sur le potentiel d’un combat pour le titre serré entre Mercedes et Red Bull, Hakkinen a souligné l’importance de Valtteri Bottas et Sergio Perez dans la décision potentielle du championnat des constructeurs.

«Les coéquipiers de Lewis et Max vont jouer un rôle vraiment important dans le championnat de cette année car Valtteri Bottas et Sergio Perez savent qu’ils ont des voitures compétitives, ce qui signifie qu’ils peuvent gagner des courses et jouer un rôle essentiel dans la lutte pour le championnat des constructeurs, » il ajouta.

«C’est pourquoi il était si important pour Valtteri de monter sur le podium et de réaliser le meilleur tour, tandis que Sergio a fait du très bon travail pour terminer 5e après être parti de la voie des stands.