L’unité Reliance Retail sera le moteur de la prochaine étape de croissance de RIL, déclare Goldman Sachs ; l’action pourrait bondir de 7%

L’unité de vente au détail de Reliance Industries Ltd (RIL) pourrait être le prochain moteur de croissance du conglomérat pétrole-télécommunications, selon la société mondiale de courtage et de recherche Goldman Sachs. Dans un rapport publié cette semaine, les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que l’EBITDA de détail pourrait être multiplié par 10 au cours des 10 prochaines années. « Pendant le ralentissement macroéconomique, RIL s’est concentré sur la création de solides capacités numériques et nous pensons que la montée en puissance de l’offre omnicanale génère des gains de parts de marché considérables. Nous constatons une multiplication par six de la pénétration de la vente au détail organisée en épicerie en Inde d’ici l’exercice 30, associée à un gain de part de marché de 15 % pour RIL », ajoute le rapport. Le RIL de Mukesh Ambani détient actuellement une part de marché de 41,5% dans l’espace de vente au détail organisé.

Des revenus à accélérer

RIL a développé Reliance Retail en tant qu’unité commerciale robuste au cours des deux dernières années, pour laquelle les investisseurs mondiaux se sont alignés l’année dernière. L’entreprise a affiché une croissance significative avant Covid, avec des revenus de détail de base multipliés par 5 au cours de l’exercice 2016-exercice 2020 à un TCAC de 50 %. Bien que l’entreprise ait connu un ralentissement pendant la pandémie, RIL s’est concentré sur la création de solides capacités numériques tout en continuant à étendre sa portée physique, ce qui pourrait entraîner des gains importants de parts de marché à venir. Goldman Sachs s’attend à ce que les revenus de détail de base de RIL augmentent à un TCAC de 36% au cours des quatre prochaines années pour atteindre 44 milliards de dollars et s’attend à ce que les revenus du commerce électronique représentent 35% des revenus totaux au cours de l’exercice 25 à 15 milliards de dollars.

Qu’est-ce qui pourrait stimuler la croissance du commerce de détail

La société de courtage voit quatre catalyseurs pour une croissance importante tirée par les épiceries. Le principal moteur devrait être les canaux Omni menant à des gains de parts de marché. Reliance Industries a considérablement investi pour développer les actifs numériques. L’entreprise possède une grande épicerie en ligne, une offre sans précédent dans le pays. Goldman Sachs s’attend à ce que l’approche omnicanale de RIL se traduise par une part de marché de 50 % pour RIL dans l’épicerie en ligne d’ici l’exercice 25E.

La demande de fruits et légumes frais en Inde est souvent satisfaite par de petits vendeurs. La note a souligné que Reliance Retail, le plus grand détaillant de produits frais en Inde, a vendu 0,66 million de tonnes de fruits, légumes et aliments de base au cours de l’exercice 21, ne représentant qu’environ 0,1% de la production totale en Inde. Actuellement, seulement 5 à 10 % des ventes d’épicerie de Reliance sont des produits frais, Goldman Sachs s’attend à ce que ce chiffre atteigne le niveau de la mi-adolescence dans 10 ans.

Le commerce de détail devrait également croître avec l’aide des marques de distributeur. Cette décision contribuerait non seulement à stimuler le pouvoir de fixation des prix, mais maintiendrait également une offre de produits. “En moyenne, les marques de distributeur sur Jiomart sont 36% moins chères que les marques de soins personnels, 20% de soins à domicile et 20% dans les aliments et boissons emballés”, indique la note. Enfin, l’accent mis par Reliance Retail sur les villes de niveau 2 et 3 est un autre catalyseur qui peut l’aider à gagner des parts de marché et à stimuler la croissance.

Note et potentiel de hausse

Le cours de l’action Reliance Industries a sous-performé de 39 % l’indice Nifty 50 depuis septembre de l’année dernière. “La récompense du risque semble favorable, avec 40% de hausse dans notre cas haussier et 14% de baisse dans le cas d’ours”, a déclaré Goldman Sachs. La société de courtage a une cote « Acheter » sur l’action avec un prix cible de Rs 2 425, ce qui se traduit par une hausse de 7,7 % par rapport aux niveaux actuels au cours de la prochaine année.

