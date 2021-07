L’unité RSS Laghu Udyog Bharati à MPME Min: Amener les détaillants et les commerçants sous la loi MSMED distrait, destructeur, inapproprié pour les MPME

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le ministre de l’Union, Nitin Gadkari, a annoncé la semaine dernière que le ministère des MPME avait émis une ordonnance pour inclure les détaillants et les grossistes dans la classification des MPME afin de leur étendre les avantages des prêts sectoriels prioritaires (PSL).

Depuis lors, plusieurs associations de MPME ont envoyé leurs représentations au ministère exprimant leur inquiétude quant à l’élargissement de la définition des MPME craignant une dilution du secteur.

Le dernier en date est l’organisme industriel affilié à RSS Laghu Udyog Bharati. Dans son communiqué de presse, l’organe des MPME a observé que la décision est « distrayante, destructrice et inappropriée pour les micro, petites et moyennes industries ».

La déclaration a noté que le ministère de l’Industrie à petite échelle a été initialement formé par le gouvernement Vajpayee de l’époque en 1999 pour promouvoir la fabrication parmi l’industrie à petite échelle et a déclaré qu’il est crucial de s’en tenir à son objectif et à son objectif d’origine.

Il a cité l’accès au capital comme la principale raison. « Avec la nouvelle disposition d’inclusion des commerçants de détail et de gros, les fonds disponibles de PSL seront divisés et entraîneront une contraction du financement de MSMI. Cela mettra encore plus MSMI dans une crise profonde de pénurie de liquidités », a déclaré le communiqué officiel de l’organisme de l’industrie.

« Les banquiers privilégient normalement les prêts de grande valeur au lieu d’offrir des crédits plus modestes à un grand nombre d’entreprises. Par conséquent, ils préféreraient atteindre leurs objectifs dans le cadre des prêts sectoriels prioritaires des grossistes et des détaillants, en particulier ceux qui traitent des articles de grande valeur tels que les concessionnaires et les distributeurs automobiles, etc. », a déclaré Govind Lele, secrétaire général de All India, Laghu Udyog Bharati. Express en ligne.

Il a ajouté : « Nous ne sommes pas contre les commerçants ou les détaillants. Aucun fabricant ne peut être contre la communauté commerciale car ce sont eux qui, en fin de compte, aident à livrer les produits aux consommateurs. Cependant, les commerçants devraient bénéficier d’avantages pertinents pour leur secteur plutôt que de les mélanger avec les fabricants. »

Le communiqué ajoute que cette décision entraînera une contraction du secteur manufacturier, entraînant la fermeture de plusieurs micro et petites unités, ce qui aura à son tour un impact négatif sur la création d’emplois. Cela entraînera également une augmentation de la montée en puissance de secteurs tels que l’importation, le reconditionnement et l’assemblage, ce qui sera en contradiction avec les programmes gouvernementaux tels que Make in India, Vocal for Local, Atmanirbhar Bharat Abhiyan, entre autres. “Tous ces programmes sont louables mais dans ce cas, la stratégie du gouvernement est en contradiction avec ses propres politiques”, a déclaré Lele.

