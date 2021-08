L’unité supérieure des talibans, portant un équipement militaire américain, semble se moquer de la célèbre photo de la Seconde Guerre mondiale .

in

Une unité d’élite des talibans a recréé une photographie dans un équipement militaire américain saisi semblant se moquer de la célèbre image de la Seconde Guerre mondiale du lever du drapeau à Iwo Jima.

L’image a été révélée samedi avec une variété de nouvelles photos et images de propagande des talibans publiées en ligne cette semaine après que le groupe militant a pris le contrôle de Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, dimanche. Portant de l’équipement militaire américain et des fusils d’assaut spécialisés, le bataillon Badri 313 des talibans a hissé le drapeau taliban dans le sol dans une position similaire à celle des militaires américains sur la photographie de 1945.

Contrairement aux combattants talibans typiques, le bataillon Badri 313 est équipé d’équipements hautement sophistiqués, tels que des Humvees blindés, des bottes de combat, des gilets pare-balles, des vêtements de camouflage et des armes telles que des carabines M4, reflétant l’équipement utilisé par ceux qui combattaient pendant la Seconde Guerre mondiale, selon au Sinclair Broadcast Group.

Dans cette photo d’archive du 23 février 1945, des Marines américains du 28e régiment, 5e division, hissent le drapeau américain au sommet du mont Suribachi, à Iwo Jima, au Japon. (AP Photo/Joe Rosenthal, dossier)

Shiv Aroor, un présentateur d’India Today, a déclaré samedi que l’unité spéciale des talibans n’était pas seulement déployée à Kaboul, mais aussi ailleurs dans le pays, ajoutant que le groupe militant n’était « plus seulement les fils d’agriculteurs et de bergers, un groupe hétéroclite. de terroristes religieux, mais un groupe d’opérations spéciales comparable, peut-être, aux meilleurs au monde.

“Avec les talibans maintenant au pouvoir, il y a tout lieu de croire que la milice pourrait se renforcer”, a ajouté Aroor. « Attendez-vous à voir beaucoup plus de Badri 313 dans les semaines et les mois à venir. »

Le nom de l’unité des forces spéciales est dérivé de la bataille de Badr, une ancienne bataille menée par Mahomet, qui commandait une armée d’environ 313 guerriers, selon Aroor.

Le principal conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden a reconnu mardi qu’une « bonne quantité » d’équipements de défense américains était tombée entre les mains des talibans après la prise de contrôle de l’Afghanistan par le groupe d’insurgés.

Les États-Unis ont dépensé près de 83 milliards de dollars pour construire les plus de 300 000 forces armées afghanes, les former et équiper l’armée de l’air du pays.

