L’univers alternatif de Shattered Glass revient en août pour une nouvelle mini-série ⋆ .

le Transformateurs: verre brisé La réalité alternative devrait revenir en août avec la permission d’IDW Publishing avec le lancement d’une nouvelle mini-série de cinq numéros de l’écrivain Danny Lore (James Bond, Roi en noir: Captain America) et favori des fans Transformateurs artistes Guido Guidi et Dan Khanna.

«À ce jour, je suis le nerd dont le cœur se gonfle quand ils entendent les voix d’Optimus Prime et de Starscream», déclare Lore. «En tant qu’écrivain, j’aime explorer la caractérisation, quels sont les éléments fondamentaux qui font de quelqu’un qui et ce qu’il est. Créer ces Verre brisé les versions des favoris de mon enfance, c’est comme construire le Combiner parfait pour moi: quels sont les écrous et les boulons que nous pouvons échanger tout en les rendant reconnaissables? »

Le synopsis officiel de la nouvelle mini-série se lit comme suit:

Dans un univers parallèle, une guerre a fait rage à travers le cosmos de Cybertron à la Terre… une guerre entre les ouvriers Decepticon devenus combattants de la liberté et les autocrates Autobot avides de pouvoir. De nombreux kilocycles après que la planète bleue a été dévastée et que les Decepticons ont été amenés au talon, le méchant autobot bodyscrapper nommé Blurr chasse une nouvelle prime… celle qui détient une information qui pourrait relancer la guerre!

Transformers: Shattered Glass # 1 sera mis en vente en août.

