L’univers anime s’agrandit sur Netflix : ce sont les premières qui arriveront dans les prochains mois | Divertissement

Depuis des années, Netflix fait la promotion des créations d’anime dans tous ses genres possibles pour le plus grand plaisir de son public. La plate-forme juste

L’une des sections les plus juteuses de Netflix est son univers anime qui se renouvelle sans cesse. Les prochains mois promettent une séquence de titres très intéressante : Mechs, kaiju, horreurs de science-fiction et plus encore.

Netflix a annoncé cette semaine des nouveautés dans ce genre qui en mettra les dents longues à plus d’un. Avec des affiches aussi terrifiantes que celle de la série Exception, la plateforme fait en sorte d’attirer l’attention d’un large public. Un teaser d’art dont le monstre nous regarde d’un air menaçant, né des mains de l’artiste Yoshitaka Amano de Final Fantasy.

Au programme de Netflix, la première la plus proche est celle de Godzilla. C’est une série kaiju qui a fait ses débuts au Japon au début de l’année et fait maintenant le saut au catalogue Netflix suivant 24 juin en anglais. La section Geek de la plateforme met en garde avec un message simple pour que les fans se préparent.

Ce sont les meilleurs films d’horreur Netflix de 2021. Tous sont actuellement sur la plateforme de streaming vidéo à la demande et sont recommandés.

Quelques mois plus tard, le 9 et 26 août, deux séries de mangas vont arriver. Le premier est Roi chaman, est le début d’une série de chamans qui se battent pour devenir des rois, une histoire simple à compléter avec beaucoup d’action. Le deuxième est le manga de science-fiction Edens Zéro, un anime dont le protagoniste est un garçon qui peut contrôler la gravité.

Samurai ne pouvait pas manquer dans cette liste, la société a partagé une image de la série pour attirer le public à travers le style artistique. Afin de Âme de samouraï la date de sortie n’est pas encore connue. La description nous montre une aventure dans le plus pur style du Seigneur des Anneaux, “Izo, un Ronin, et Raiden, un orc, travaillent pour amener un jeune elfe et la baguette qu’elle conduit au pays des elfes dans le nord.”

Également avec une simple image et une phrase, Netflix parvient à susciter suffisamment d’intrigue pour que nous soyons au courant de la date de sortie et de plus de détails sur Fais ma journée: “Sur une planète froide de glace et de neige, des créatures mystérieuses sont soudainement apparues des ténèbres souterraines et ont commencé à attaquer les habitants.”

Ce contenu est si important pour Netflix qu’il a créé des comptes YouTube et d’autres réseaux sociaux où il peut présenter des bandes-annonces, des publicités et d’autres curiosités sur ses propositions d’anime de plus en plus importantes dans son catalogue de streaming.