L’univers du créateur de ‘Yellowstone’ et ‘Maire de Kingstown’ Taylor Sheridan pourrait s’étendre

Yellowstone, maire de Kingstown, et 1883 ne sont peut-être que le début de l’univers de Taylor Sheridan. Alors que les histoires du célèbre scénariste continuent d’impressionner le public et d’attirer des audiences record, on parle de nouveau d’étendre l’emprise de Sheridan sur la scène télévisée avec encore plus de nouvelles émissions, certains titres potentiels faisant même croître l’univers de Yellowstone.

Chris McCarthy, président et chef de la direction de MTV Entertainment Group, a évoqué la possibilité d’élargir la liste de titres de Sheridan dans une récente interview avec Deadline après la première de Mayor Kingstown. Centrée sur la famille McClusky et se déroulant dans la petite ville de Kingstown, dans le Michigan, où le secteur de l’incarcération est la seule industrie florissante, la série a fait ses débuts le dimanche 14 novembre sur Paramount + et sur Paramount Network immédiatement après la saison 4, épisode de Yellowstone. 3. Le premier épisode a suivi les traces de son prédécesseur en dessinant en grand nombre. La nouvelle série, titrée par Jeremy Renner, a attiré 2,6 millions de téléspectateurs et 0,9 en 18-49 en Live + Same Day, avec ViacomCBS confirmant également que le maire de Kingstown « se classe comme le drame scénarisé original n ° 1 sur Paramount + depuis son changement de nom de CBS All Access avec la consommation la plus élevée au jour 1. »

McCarthy a déclaré que le maire de Kingstown « dépassait les attentes lors d’une soirée très compétitive avec le football de la NFL » et qu’ils « se sentent vraiment très bien dans notre situation et dans la façon dont cela va continuer à croître ». Le succès du déploiement du maire de Kingstown, dans lequel les épisodes sont diffusés sur Paramount Network après Yellowstone et sont également disponibles sur Paramount +, où il ne sera diffusé qu’après le prochain épisode de dimanche, pourrait conduire à d’autres séries créées par Sheridan avec une structure similaire. McCarthy a révélé que le déploiement fait partie « d’une stratégie visant à utiliser Yellowstone comme rampe de lancement pour de nouvelles séries originales dans l’univers de Taylor Sheridan ». McCarthy a ajouté : « Nous croyons vraiment en ces plates-formes linéaires comme une excellente rampe de lancement. Il existe également un grand nombre de publics qui consomment la majorité de leur contenu de manière linéaire, nous aimons ces publics et voulons leur offrir un excellent contenu à apprécier. «

Le prochain à suivre dans ce format de déploiement est 1883, la série prequel de Yellowstone devrait être présentée en première le dimanche 19 décembre. McCarthy a déclaré qu’ils étaient « confiants que la série jettera un filet plus large, attirera de nouveaux publics, jetant une base plus large pour le Univers de Yellowstone. » McCarthy a également taquiné parmi les futures séries potentielles Land Man, « une histoire en haut/en bas se déroulant dans le monde des plates-formes pétrolières », qui est actuellement en développement. Un deuxième spin-off de Yellowstone, 6666, a également été confirmé comme étant en préparation. Cette série trouvera également une place chez Paramount +, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici.