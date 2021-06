L’univers tournerait aussi sur lui-même

21/06/2021 à 8h00 CEST

Les filaments galactiques, les plus grandes structures cosmiques connues, tournent apparemment sur eux-mêmes, selon de nouvelles recherches de l’Institut Leibniz d’astrophysique de Potsdam, qui renforcent la théorie selon laquelle l’univers entier a également son moment angulaire.

Les filaments galactiques sont des fils de gaz chauds extraordinairement longs qui relient et entourent les galaxies et les amas de galaxies dans tout l’univers.

Ces filaments intergalactiques forment ce qu’on appelle la toile cosmique, la structure connue de l’univers : elle a commencé à se former peu après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années.

Les galaxies, contrairement à ce qu’on pourrait croire, n’étaient pas réparties au hasard dans tout l’univers : la plupart se regroupaient en groupes qui formaient les filaments galactiques.

Ces filaments contiennent des millions de galaxies séparées les unes des autres qui ont tendance à s’accumuler aux nœuds du réseau, là où se concentrent les grands amas et superamas de galaxies.

Longs de centaines de millions d’années-lumière, les filaments galactiques comptent parmi les plus grandes structures connues de l’Univers.

L’année dernière, des scientifiques de l’Université de Bonn en Allemagne ont examiné le filament le plus long jamais trouvé, s’étendant sur 50 millions d’années-lumière, bien qu’il puisse encore être beaucoup plus long.

Cependant, la plus grande structure cosmique jamais détectée est la soi-disant Grande Muraille d’Hercule-Corona Borealis, située entre les constellations Hercule et Corona-Borealis, observée depuis la Terre : c’est un filament galactique extrêmement long mesurant plus de 10 milliards d’années-lumière de diamètre. .

Ils sont aussi en rotation

Ils sont aussi en rotationLa dernière chose qui a été découverte sur ces énormes filaments qui traversent l’univers entier, c’est qu’ils sont en rotation, une surprise pour les astronomes, selon un article publié dans Nature Astronomy.

Ils ont cartographié le mouvement qui se produit dans les galaxies et ont découvert que les énormes filaments cosmiques qui les hébergent tournent à une échelle de centaines de millions d’années-lumière.

Les astronomes n’ont jamais vu de rotation à ces échelles de l’univers : on sait que la Terre tourne sur son axe et aussi autour du Soleil et que le Soleil tourne sur lui-même et autour du centre de la Voie lactée.

Dans tout l’univers, nous observons également que toutes les planètes tournent sur leur axe, que les étoiles tournent autour des trous noirs, et que les galaxies tournent également en formant de grandes structures en spirale.

Ce que nous ne pouvions pas imaginer, c’est que les énormes structures cosmiques qui abritent les deux billions de galaxies connues tournent également sur elles-mêmes.

Les auteurs de cette découverte considèrent que leur résultat constitue une indication que le moment angulaire (moment de rotation d’un objet) se produit à des échelles infiniment grandes, et pas seulement à l’échelle des planètes, des étoiles, des galaxies, des amas, des superamas galactiques et de la murs formés par ces superamas. Tout semble tourner dans l’univers.

Problème non résolu

Les chercheurs soulèvent dans un communiqué que la manière dont le moment angulaire responsable de la rotation dans l'univers est généré est l'un des principaux problèmes non résolus de la cosmologie.

Le problème est exacerbé en observant que la rotation est une dynamique universelle dont aucune structure cosmique connue ne s’échappe.

La rotation est une conséquence de l’évolution de l’univers : elle n’existait pas dans l’univers primitif, mais a été générée au fur et à mesure que les galaxies se sont formées, marquant toute leur évolution ultérieure, selon des modèles cosmologiques.

La toile cosmique en général, et les filaments galactiques en particulier, sont intimement liés à la formation et à l’évolution des galaxies, notent les chercheurs.

Ils ont également un effet important sur la rotation des galaxies, régulant souvent la direction dans laquelle les galaxies et leurs halos de matière noire tournent.

Cependant, on ne sait pas si la compréhension actuelle de la formation des structures signifie que les filaments galactiques peuvent également tomber dans la rotation qui caractérise d’autres structures de l’univers, concluent les chercheurs.

Gabriel Barceló : « L’univers tourne sans cesse »

Gabriel Barceló : “L’univers tourne sans cesse”L’idée de la rotation généralisée de l’univers n’est pas nouvelle, explique à Trends21 le scientifique espagnol Gabriel Barceló, auteur du traité New Paradigm in Physics, puisqu’elle remonte à Kurt Gödel (1906 -1978) et n’a cessé de se développer. aux XXe et XXe siècles XXI.

Il a même été suggéré que l’univers est né d’un mouvement angulaire, bien que l’origine de la rotation ou de la rotation des objets, des étoiles aux galaxies, reste une question sans réponse, souligne Barceló.

Et il ajoute : il n’y a pas de consensus, à l’heure actuelle, sur la rotation ou non de l’univers, mais c’est un scénario tout à fait compatible avec la théorie de la relativité d’Einstein. La découverte de la rotation des filaments renforce cette hypothèse.

Sa théorie des interactions dynamiques affirme que l’Univers n’est pas, nécessairement, en expansion illimitée, mais qu’il tourne constamment, dans un équilibre stable et en harmonie.

Il repose sur de nouveaux critères de vitesses de couplage et d’inertie de rotation, à partir desquels se reflète une nouvelle image de l’univers observable, avec des corps célestes en rotation constante qui décrivent des orbites dans l’espace maintenant un équilibre dynamique. “Peut-être comme l’univers lui-même”, conclut Barceló.

Référence

RéférencePreuves d’observation possibles pour le filage du filament cosmique. Peng Wang et al. Astronomie de la nature 2021. DOI : https : //doi.org/10.1038/s41550-021-01380-6

Photo du haut : Création artistique de filaments cosmiques : ce sont d’énormes ponts de galaxies et de matière noire qui relient les amas de galaxies entre eux. Crédit : AIP/A. Khalatyan / J. Fohlmeister