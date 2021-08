L’universalisation peut-elle assurer la décentralisation ? Crypto nouveaux médias

La centralisation des réseaux vise à accroître l’efficacité en tirant parti de l’économie. Les processus de localisation sont effectués pour augmenter le contrôle et l’exécution d’un service. Les réseaux sont organisés en fonction de processus de localisation. Ainsi, la vitesse et la flexibilité des réseaux sont également augmentées.

L’objectif principal des protocoles est toujours de faire mieux. Il est également essentiel de savoir quand choisir des réseaux décentralisés. Le but des étapes de centralisation est d’avoir un point de contrôle unique. Dans les systèmes décentralisés, en revanche, le contrôle est réparti sur de nombreux domaines afin que l’universalisation soit réalisée.

L’universalisation nécessite de s’adapter au développement de la technologie et d’ajuster les services en conséquence. L’objectif principal du protocole Horizon est de développer des systèmes décentralisés et d’atteindre une zone beaucoup plus large d’opérations, de sécurité et d’opérations communautaires. Ainsi, il est possible de donner accès à toutes les zones et d’effectuer des contrôles de manière efficace.

Des actions ouvertes et des entrées dans le secteur de la crypto-monnaie ont été créées pour obtenir un système décentralisé dans le protocole Horizon. Avec l’achat de crypto-monnaies, chacun pourra avoir son mot à dire sur les décisions au fil du temps. De plus, la responsabilité est partagée pour améliorer le protocole.

Qu’est-ce que le protocole Horizon ?

Horizon Protocol est une plateforme DeFi différenciée facilitant la création d’actifs synthétiques qui représentent l’économie réelle. Les transactions de création d’actifs synthétiques, d’agriculture de rendement d’actifs, de prêt ou d’emprunt sont effectuées via le protocole Horizon. Avec Horizon Protocol, les utilisateurs auront accès à une multitude d’actifs synthétiques qui représentent l’économie du monde réel et des variations synthétiques des actifs cryptographiques.

Les investisseurs tirent profit de la volatilité des marchés et soutiennent en même temps ces actifs synthétiques. Les informations de toutes les personnes impliquées dans le protocole sont protégées. Le protocole Horizon fonctionne également à l’aide de diverses technologies du secteur, telles que l’écosystème Binance, Pancake Swap, UniSwap, Chainlink, Band, Phoenix Oracles, Cosmos, Tendermint, PolyNetwork et Polkadot.

Quelle est la différence entre centralisation et décentralisation ?

La centralisation et la décentralisation sont deux concepts différents. Ces situations se rencontrent généralement dans l’organisation, la gestion et les achats. Dans la centralisation, le pouvoir de planification et de décision n’appartient qu’à la haute direction. Dans les structures décentralisées, le pouvoir de gestion et l’influence de chacun sur l’orientation d’un projet sont répartis de manière à ce que chaque membre de la communauté ait son mot à dire.

La dissolution de la haute direction signifie que les personnes au niveau inférieur ont également leur mot à dire dans la gestion. Le fait que les organisations soient à l’opposé du type de gestion dans un département, une unité ou un centre s’explique par la décentralisation.

La délégation d’autorité dans une organisation permet d’accélérer la décentralisation. L’objectif principal du protocole Horizon est d’augmenter les performances en étant un projet communautaire. De plus, la liberté de travailler est offerte à tous. Le protocole Horizon cherche à atteindre cet objectif grâce à un mécanisme de gouvernance communautaire appelé DAO – plus d’informations peuvent être trouvées ici.

Conclusion

Horizon Protocol vise principalement à étendre les frontières de l’organisation. Le résultat est une réduction de la charge de travail aux niveaux supérieurs et une exécution fluide des protocoles. Dans les structures décentralisées, l’organisation a le contrôle de la gestion.

Le protocole Horizon continue de travailler en permanence pour parvenir à une expansion grâce à la décentralisation. Parmi ses objectifs figurent l’extension de la communication et sa portée dans de nombreux domaines. Grâce au DAO, chaque membre de l’écosystème contribue, des résultats beaucoup plus efficaces peuvent être obtenus dans la prise de décision. Vous pouvez en savoir plus sur Horizon Protocol sur Twitter et Telegram ici.