L’Universidad Católica coupe l’avantage du leader indépendant en Equateur

02/10/2021 à 6h38 CEST

. / Guayaquil

L’Universidad Católica a gagné ce vendredi 3-2 contre le Deportivo Cuenca et, avec 16 points, il a raccourci la distance avec Independiente del Valle, qui en compte 20, au départ de la neuvième journée de la deuxième phase du championnat équatorien de football. Católica a profité des buts de ses attaquants Walter Chala (minute 3), Jorge Daniel Valence (minute 4) et le milieu de terrain Les armes de Diego (minute 58). Ils ont réduit l’attaquant argentin pour l’équipe de Cuenca Diego Dorregaray, d’un penalty (minute 74) et du défenseur Joao Quinonez (minute 92).

Católica a profité des premières minutes pour prendre de l’avance et élargir l’avantage, face à un rival qui a montré du désordre, surtout dans sa défense, mais qui a fait preuve de force d’esprit et d’ambition pour se battre jusqu’au bout à la recherche d’un meilleur résultat, mais a fini rester avec 8 points. Une passe du défenseur Andrés López, réapparu après une blessure, s’est terminée par un centre de balle de sorte que de l’autre côté, l’attaquant Chalá a tiré loin du gardien pour marquer le premier.

Católica a de nouveau déchargé son ballon du côté droit et l’Argentin Lisandro Alzugaray a laissé l’attaquant de Valence au corps à corps, qui d’un tir ras a dépassé le gardien Brian Heras. La performance offensive des locaux a été affectée par la blessure d’Alzugaray, remplacé (minute 12) par l’attaquant argentin Juan Tevez, qui était stationné à l’intérieur de la zone opposée, dans une tâche différente de celle d’Alzugaray, dont la caractéristique est de tout déplacer. le front de l’attaque.

Le Deportivo Cuenca a avancé ses lignes et a commencé à dominer les actions générant des opportunités de but imbattables, gâchées par ses attaquants et dans d’autres par la grande performance du gardien Darwin Cuero remplaçant le titulaire, l’Argentin-Equatorien Hernán Galíndez, en raison d’une blessure. Le contrôle du ballon et la domination au milieu du terrain de la Católica n’ont rien apporté au Deportivo Cuenca, qui, en raison du manque de précision dans les tirs de ses attaquants, a continué avec le tableau de bord en contre.

Católica ne désespérait pas et, dans une action inattendue de son milieu de terrain Armas, il marqua un beau but d’un tir violent et se plaça au-dessus du gardien Heras. Après le but, Armas s’est blessé et a été remplacé par William Cevallos.

Malgré le désavantage volumineux, l’équipe de Cuenca a continué avec son désir de marquer des buts, et l’Argentin Dorregaray a obtenu la remise avec un tir de pénalité, faute du défenseur catholique, l’Uruguayen Guillermo De los Santos. Pour rendre la défaite de Cuenca moins douloureuse, sa défense Quiñónez a marqué de la tête.

La neuvième date se poursuivra demain, samedi, avec les matchs : Quito-Guayaquil City League, 9 octobre-Independiente del Valle et Orense-Macará.