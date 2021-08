L’université Amity obtient un brevet

in

Le prix a été remis à l’université par le ministre du Commerce Piyush Goyal.

L’Université Amity a déclaré qu’elle avait été reconnue par le bureau de la propriété intellectuelle (sous le DPIIT, ministère du Commerce et de l’Industrie) comme la « meilleure institution universitaire indienne pour les brevets et la commercialisation ».

Le prix a été remis à l’université par le ministre du Commerce Piyush Goyal. « La technologie et les idées sont les moteurs jumeaux de la croissance, les DPI sont le carburant qui les alimente ; ce prix reconnaît les idées novatrices d’individus et d’institutions, et sert également d’inspiration pour d’autres », a-t-il déclaré. « Le classement de l’Inde dans l’indice mondial de l’innovation est passé à la 48e place en 2020 (un bond de 33 places par rapport à la 81e en 2015-16). Nous devons tous travailler en mode mission pour atteindre l’objectif d’être dans les 25 premières nations de cet indice. »

Il a ajouté que le monde universitaire doit examiner des programmes en ligne et éventuellement hybrides (en ligne et hors ligne) pour former les jeunes à une meilleure compréhension des DPI, du droit d’auteur, des marques et des brevets.

Ashok K Chauhan, président fondateur d’Amity Education Group, a déclaré que la science, la technologie, l’ingénierie et l’innovation sont des outils importants pour atteindre les objectifs nationaux. “Avec un grand nombre d’étudiants et de chercheurs brillants, l’Inde peut certainement se classer au sommet dans le domaine de la science, de la technologie, de l’ingénierie, de la recherche et de l’innovation”, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.