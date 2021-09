L’Université Amrita lancera le programme M.Tech en technologie de la défense – les étudiants de toutes les filières d’ingénierie peuvent postuler

Le cours, M. Tech. en technologie de la défense a été conçu pour former des étudiants de troisième cycle qui auront requis des connaissances / expériences théoriques et pratiques, des compétences et des aptitudes dans divers systèmes de défense et technologies contemporaines pour mener à bien la R&D

En très bonne nouvelle, Amrita Vishwa Vidyapeetham est devenue l’une des pionnières dans l’offre de M.Tech en technologie de défense. L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) et le Conseil indien pour l’enseignement technique (AICTE) ont conjointement aidé à développer le programme dans le but de répondre aux compétences requises dont le secteur de la défense indien à la croissance la plus rapide a besoin. L’université est une institution d’enseignement et de recherche multi-campus et multidisciplinaire dans le pays. L’Université recherche actuellement des admissions pour la session académique 2021-22 des étudiants qui souhaitent poursuivre des études d’ingénierie pour leurs diplômes de premier cycle. Les étudiants d’une gamme variée de filières d’ingénierie peuvent postuler pour la technologie de la défense en tant que sujet est un domaine multidisciplinaire.

Pourquoi M.Tech dans la technologie de défense ?

Le cours, M. Tech. in Defence Technology a été conçu pour former des étudiants de troisième cycle qui auront requis des connaissances / expériences théoriques et pratiques, des compétences et des aptitudes dans divers systèmes de défense et technologies contemporaines pour mener à bien la R&D. Le programme comprendra des cours magistraux et des travaux de thèse principaux. Au cours du programme, les étudiants auront également la possibilité de faire leur travail de thèse original dans les laboratoires DRDO, les PSU de défense, suivis par d’autres grandes industries de défense privées du pays. Le secteur de la défense dans le pays est en expansion et en croissance exponentielle, le gouvernement poursuivant ses efforts pour rendre le pays, qui est également le troisième importateur mondial d’armes et d’équipements de défense, autosuffisant. Le marché de la défense se développe progressivement et l’industrie de la défense, tant dans le secteur public que privé, est à la recherche d’embauches. Un programme spécialisé comme celui qui vient d’être introduit devrait apporter un large bassin de main-d’œuvre talentueuse pour le secteur de la défense. Cela contribuera davantage à pousser l’écosystème des startups dans le secteur de la défense de l’économie.

Le Dr G. Satheesh Reddy, président du DRDO, à propos du lancement de M.Tech dans la technologie de la défense, a déclaré que le pays avait un besoin urgent d’élargir la base de recherche pour développer une technologie de pointe. Il doit accélérer le rythme de l’autonomie technologique de l’Inde dans le secteur de la défense. Amrita (l’Université) a fait partie de DRDO et a travaillé avec nous sur de nombreuses technologies de pointe, en particulier la R&D de défense. Il a également déclaré qu’il était sûr du talent que cette université sera en mesure d’apporter dans le domaine robuste de la défense.

Le Dr P. Venkat Rangan, vice-chancelier de l’Université d’Amrita, dans un commentaire, a également déclaré que la vision de l’université est de contribuer à la construction nationale mais de donner une éducation de qualité en termes d’importance stratégique pour le pays – que ce soit l’ingénierie, la médecine, l’éducation ou sciences sociales. L’université aidera à former des professionnels dans le domaine émergent des technologies de défense avec l’aide du DRDO et de l’AICTE. Avec l’aide du programme M.Tech in Defence Technology, les étudiants seront en mesure de comprendre à la fois les connaissances pratiques et théoriques et la compréhension des technologies de la défense et de leurs applications. Non seulement cela, les étudiants auront l’occasion de rencontrer et d’interagir avec les meilleurs scientifiques, experts et autres leaders de l’industrie privée de DRDO, a conclu l’Université Amrita.

