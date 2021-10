Dans la vie, l’appréciation est un plus.

Et dans une université de Pittsburgh, ils ont récemment passé une bonne journée.

Comme publié sur Instagram, Point Park University a prévu une tâche titanesque pour les 6 et 7 octobre.

« En l’honneur de la Journée d’appréciation des grandes tailles », lit-on dans l’annonce, « joignez-vous à célébrer les corps de grande taille… »

Comment une telle chose pourrait-elle être accomplie ?

Ce serait « en décorant des miroirs avec des affirmations positives !

L’entrée sur les réseaux sociaux comprenait un dessin de ce qui pourrait être décrit comme une femme obèse en bikini, assise « à l’indienne » et tenant ses pieds.

Le site Web de la fête, PlusSizeAppreciationDay.com, explique ainsi :

La beauté extraordinaire est offerte dans toutes les tailles d’emballages. Le 6 octobre, la Journée nationale d’appréciation des tailles plus reconnaît les hommes et les femmes magnifiques qui sont plus grands que nature à bien des égards !