L’Université de Boston a lancé un nouveau programme pour réparer les torts causés par le racisme à l’intérieur.

Tel que rapporté par Campus Reform, l’école a commencé son effort «21 jours de désapprentissage et d’apprentissage» le 6 juillet.

Et pour être clair, il ne s’agit pas simplement de ne pas être raciste.

Il a été dit que « l’antiracisme » est différent du daltonisme, et le nom de l’initiative de BU l’a bien compris.

Le titre : « 21 jours pour désapprendre le racisme et apprendre l’antiracisme ».

Pour faire référence à un dicton chrétien populaire, de toute évidence, ceux qui peuvent se débarrasser de leur racisme se retrouvent avec un trou antiraciste dans leur cœur.

BU a trois semaines pour le remplir.

Si vous avez besoin de savoir ce qu’implique « l’antiracisme », je vous place entre les mains merveilleusement compétentes de CNN :

Certains Blancs savent que pour devenir antiracistes, ils doivent commencer à écouter et à rafraîchir l’histoire du racisme dans leur pays. Certaines personnes décrivent un comportement manifestement raciste comme la partie émergée de l’iceberg – qualifiant les gens de noms racistes ou menaçant les gens sur la base de leur race. Ensuite, il y a la partie de l’iceberg qui n’est pas facilement visible pour les gens s’ils ne regardent pas. Cela comprend une gamme d’attitudes, de comportements et de politiques subtils mais insidieux. Parmi celles-ci figurent les micro-agressions. Ce sont des indignités verbales, comportementales ou environnementales brèves et banales, [psychologist Beverly Tatum] mentionné.

Exemples de telles microagressions :

« Ne me blâmez pas. Je n’ai jamais possédé d’esclaves. « Toutes les vies comptent. » “Je m’en fiche si vous êtes blanc, noir, jaune, vert ou violet.”

L’idéologie est indéniablement en plein essor – les gens sont scolarisés de l’école primaire aux forces armées.

Exemples concrets :

Le système scolaire de New York enseigne l’antiracisme aux élèves de quatrième année et les place dans des «cercles de justice réparatrice»

Amazon a offert des Kindles pour les enfants au district scolaire, le district a demandé des livres « antiracistes »

« L’antiracisme » arrive dans la petite ligue de baseball des enfants

Le Minnesota College exige une formation mensuelle du personnel sur l’antiracisme – Séparé par la race

L’université d’État lance un programme d’études supérieures en « antiracisme »

Military in Motion : la marine américaine ajoute des livres antiracistes à sa liste de lecture officielle

De retour à Boston U, selon la page de lancement officielle, les trois semaines d’apprentissage et de désapprentissage visent à « mieux préparer les membres de notre communauté à un environnement académique plus diversifié et plus équitable ».

Appelez cela un changement de carrière – il est parrainé par le département du développement professionnel et des affaires postdoctorales (PDPA).

L’initiative offre “une opportunité de s’engager directement dans des textes et multimédias antiracistes chaque jour pendant 21 jours”.

De plus, il y a eu une mise à niveau du programme d’études – le département va désormais éduquer les étudiants sur le racisme contre davantage de groupes non blancs :

PDPA a mis à jour le programme de l’année dernière pour aller au-delà du racisme anti-noir et inclure des ressources liées au racisme dans d’autres communautés de couleur.

Apparemment, un podcast universitaire sert de nutrition intellectuelle en ce qui concerne la suprématie blanche; alors voici un bonus :

Les 21 jours de cette année incluront un accent particulier sur les questions de racisme dans l’enseignement supérieur, inspiré par les thèmes de la saison 4 de notre podcast, Vitamin PhD. Nous organiserons également des espaces communautaires virtuels pour la conversation tout au long du programme.

Alors, voilà.

Pour les personnes préoccupées par le fanatisme anti-BIPOC, les éducateurs de Beantown sont au courant.

Dans l’effort, ils combattront peut-être les micro-agressions, comme l’a récemment expliqué l’Imperial College de Londres au Royaume-Uni.

Selon le collège, les micro-agressions constituent une “mort par mille coupures”.

Exemple:

Mythe de la méritocratie c’est-à-dire des déclarations qui affirment que la race, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, etc. ne jouent aucun rôle dans la réussite de la vie Exemple de micro-agression « Je crois que la personne la plus qualifiée devrait obtenir le poste. Nous avons besoin d’excellence !

« Les hommes et les femmes ont des chances égales de réussite. »

“Le genre ne joue aucun rôle dans qui nous embauchons.”

« Tout le monde peut réussir dans cette société, s’il travaille assez dur. »

“L’action positive est raciste.” Un message Les règles du jeu sont égales, donc si les femmes/BAME/handicapés/LGBTQ+ ne peuvent pas y arriver, le problème vient d’elles.

Les Noirs reçoivent des avantages supplémentaires injustes en raison de leur race.

Espérons qu’en se débarrassant de la notion de méritocratie, renforcée par le département Développement professionnel et affaires postdoctorales, les diplômés triompheront sur le plan professionnel et évolutif. Dans toutes leurs tentatives d’affaires.

