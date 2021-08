L’Université de Californie du Sud va financer partiellement sa police après un long examen .

in

L’Université de Californie du Sud est sur la bonne voie pour financer partiellement son service de police sur le campus, exauçant le souhait des étudiants et des professeurs que la veille soit soutenu par le chef de la police.

L’université privée a récemment dévoilé plusieurs recommandations de la police dans un rapport de sécurité de 80 pages après que la police de l’école ait reçu un examen approfondi de la part du campus.

Le conseil consultatif communautaire, qui a commencé à se réunir en septembre 2020, a déclaré que l’USC devrait « réaffecter [funds] lorsque cela est justifié » dans le but de « repenser sa stratégie policière ». La réaffectation de fonds des services de police à d’autres fonctions est un définancement partiel.

Le financement partiel a obtenu l’aval du chef du ministère de la Sécurité publique.

« Je suis très favorable au conseil consultatif communautaire et à ses recommandations », a déclaré le chef du DPS, John Thomas, au College Fix par e-mail.

« Je soutiens également la recommandation d’avoir des professionnels qualifiés pour traiter les demandes d’assistance qui ne font pas partie du rôle traditionnel de sécurité publique », a déclaré Thomas. « Cela comprend le fait que des professionnels de la santé mentale et des experts des services sociaux formés répondent aux appels non violents en santé mentale ou aux appels impliquant des sans-abri. »

Cette recommandation faisait suite à une lettre soumise par 382 membres du corps professoral de l’USC l’année dernière, qui exhortait l’université « à rediriger 25 % du budget du DPS vers des initiatives qui permettront aux étudiants sous-représentés et aux membres de la communauté de se sentir plus en sécurité sur le campus ».

L’université ne partagera pas combien ils veulent couper

Les membres de l’équipe consultative qui a mené l’examen n’ont pas fourni de réponses à The Fix sur la façon dont la politique sera mise en œuvre et combien d’argent sera retiré.

“Je crains d’être en train de tout préparer pour nos étudiants et de ne pas pouvoir répondre plus en détail”, a déclaré le professeur Ange-Marie Alfaro au College Fix par e-mail le 11 août. “Je pense que vous avez lu le rapport; N’hésitez pas à utiliser la déclaration que mon coprésident et moi-même avons faite au début du rapport pour clarifier notre position.

Le professeur de politique publique Errol Southers n’a pas répondu à deux demandes de commentaires par courrier électronique sur les mêmes questions, envoyées les 5 et 10 août. cette fois », a déclaré une réponse automatisée envoyée le 10 août.

The Fix a également contacté les républicains du collège du campus pour commentaires. Molly Davis a référé The Fix à Sage Clark, directeur des relations extérieures du groupe conservateur. Clark n’a pas répondu à un e-mail du 10 août de The Fix qui demandait des commentaires sur les recommandations.

Pour en savoir plus sur cette histoire, visitez The College Fix.