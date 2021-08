L’université de Californie envisage un programme de distinctions «radicaux» du BIPOC basé sur l’équité plutôt que sur les notes – RedState ⋆ .

Certaines personnes sont des étudiants d’honneur, d’autres non.

Mais l’Université d’État de San Jose envisage une nouvelle catégorie – celle des étudiants honorifiques non blancs basés sur l’équité.

L’école californienne vise à créer ce que l’on appelle momentanément le «(un)honors College».

En septembre dernier, la SJSU a annoncé qu’elle recherchait “un corps professoral pour faire partie d’un groupe de travail sur l’éducation spécialisée”.

Le vice-président principal et vice-président des affaires académiques, Vincent J. Del Casino, a salué les « futurs dirigeants de San José, de la Silicon Valley et au-delà ».

À l’appui de ceux-ci, il a invité ses collègues à une conversation « destinée à attirer l’attention de [the] communautés BIPOC (Noirs, Autochtones et Personnes de couleur) de la région.

Parmi les non-Blancs à proximité, il espérait « engager les apprenants les plus divers, les plus créatifs et les plus curieux ainsi que les apprenants autonomes… »

Vincent a eu une vision :

« Je crois qu’il est utile de dépasser les notions traditionnelles de« honneurs » pour demander : quels types de modèles créatifs SJSU pourraient-ils développer pour attirer une communauté étudiante dynamique sur notre campus pour poser des questions sur les problèmes les plus graves d’aujourd’hui ainsi que pour explorer nos communautés « les plus grandes forces et les innovations communautaires ? »

Appelez-le non conventionnel :

« À certains égards, j’aimerais beaucoup nous voir développer une conversation sur un collège (non) honorifique – quelque chose qui repousse les conversations historiques sur l’éducation spécialisée… »

Un intérêt de Vincent : le radicalisme.

Il a défendu « un dialogue sur la façon dont [the school creates] des espaces d’apprentissage nouveaux et radicaux qui s’adaptent et s’inspirent de la diversité complexe et intersectionnelle de nos communautés locales et de nos étudiants.

« Si vous voulez proposer votre nom », a-t-il écrit, « vous êtes encouragé à penser de manière imaginative – même radicale – à cette entreprise. »

Comme l’a noté The College Fix, une vidéo du groupe de travail de mai a révélé que le programme ne sera pas composé d’étudiants ayant une moyenne cumulative élevée.

Au contraire, les (non) honorés seront des « populations marginalisées ».

À partir du correctif :

Les chercheurs ont parlé du programme composé de classes très petites, de mentorat par les pairs, d’opportunités d’apprentissage pratique et d’une hyper-accent mis sur une éducation interdisciplinaire.

Un axe majeur : l’équité.

Le professeur Walter Adams comprend :

« Nous avons besoin d’équité à chaque étape de ce processus. »

La sélection méritocratique est-elle une bonne chose ?

Pas selon Walter :

“Les critères d’admission qui vont à l’encontre de la diversité et de l’équité sont une mauvaise idée.”

Walter n’est pas seul.

Les deux dernières années ont vu les gros titres le confirmer.

Les écoles – institutions fondées sur la promotion basée sur les notes, AKA mérites – ont définitivement pris un virage :

Les étudiants et le personnel des écoles collégiales sur la «mort par mille coupures» des micro-agressions et le «mythe de la méritocratie»

Le nouveau laboratoire de recherche de Stanford dénonce les causes de la « hiérarchie raciale » américaine : l’éducation publique et la méritocratie apparente

Il s’avère que les exigences objectives de réalisation ne sont pas prioritaires :

La lecture, l’écriture et la rithmétique sont comptées dans l’Oregon

California College Nixes Test Scores pour les admissions, préfère un «message fort sur l’équité»

S’adressant à The College Fix, Elizabeth Weiss, professeure d’anthropologie à San Jose, qui n’est pas impliquée dans le programme, a décrit son groupe cible :

“Ils veulent des étudiants de couleur, ils veulent des étudiants qui n’ont pas les bons GPA, qui ne réussissent pas bien au SAT et ainsi de suite.”

Elizabeth n’a pas l’air d’être une fan :

« Une partie de cela consiste à créer un système pour les étudiants qui ne réussissent pas bien. Dans les programmes de spécialisation, les classes sont plus petites, les enseignants ont une charge plus légère. C’est donner des ressources aux dépens des étudiants réguliers.

Si nous continuons à emprunter la voie anti-méritocratique, combien de temps encore existeront les grades, et encore moins les programmes de spécialisation ?

Si l’équité est le but, le chemin le plus facile vers la terre promise est la dissolution de toutes les normes.

Nous sommes en route:

Dean Pens de l’Arizona State University livre plus de 350 pages sur la façon dont l’écriture de notation est la suprématie blanche

Nous n’avons pas besoin d’éducation : l’Université de Californie vote à l’unanimité pour supprimer l’ACT et la SAT

Pendant ce temps, les membres de la communauté de San José pourraient bientôt rejoindre un nouveau groupe.

Un programme de (non)honneurs sera-t-il également lancé pour les étudiants blancs, ou pourraient-ils être admis avec le groupe régulier ?

Quoi qu’il en soit, l’avenir sera différent du passé, sans aucun doute.

-ALEX

