L’université de Cambridge utilise le graphène pour multiplier par 10 la capacité des disques durs | La technologie

in

Beaucoup veulent déjà l’enterrer, mais le disque dur peut s’imposer comme la solution ultime de stockage massif, avec une nouvelle technologie pour multiplier sa capacité par 10.

Il est possible qu’à l’intérieur de votre PC vous ayez un disque dur de 3 ou 5 Go. Que diriez-vous de le convertir en un disque de 50 Go, sans augmenter considérablement le prix ? C’est ce que propose l’Université de Cambridge.

En collaboration avec diverses équipes internationales d’Inde, de Suisse et de Singapour, ils ont créé un disque dur à base de graphène, avec une capacité 10 fois supérieure.

Nous avons déjà maintes fois parlé du graphène, ce matériau miraculeux aux propriétés magiques de toutes sortes : il est fin comme un atome mais résistant comme l’acier, conducteur, transparent, il se répare, et bien d’autres caractéristiques. Cela en fait le candidat idéal pour remplacer un composant vital des disques durs.

Tout le monde a entendu parler du graphène à un moment donné ces dernières années. Mais derrière ce rideau de bruit, quelles ont été réellement les avancées réalisées grâce à ce matériau ?

Aujourd’hui, les SSD sont utilisés pour les fonctions principales d’un ordinateur, mais les disques durs sont encore largement utilisés en raison de leur grande capacité et de leur faible prix.

Ils se composent de une série de plaques avec une tête magnétique qui enregistre et lit les données pendant que le disque tourne à grande vitesse.

Ces plaques magnétiques qui contiennent les données ont une couche protectrice de carbone qui les protège des chocs et de la corrosion.

Ce disque dur externe de bureau atteint une vitesse de 150 Mo par seconde. Ses 6 To vous permettent de stocker toutes sortes de fichiers, y compris des jeux vidéo et des films,

Depuis les années 1990, la densité des données a été multipliée par 4, et la couche de protection a été réduite de 12,5 à 3 nanomètres. Grâce à cela, les disques durs actuels ont une capacité de 1 To par pouce carré.

Ce que l’Université de Cambridge a fait, c’est remplacer les couches de protection en carbone des plateaux par des couches de graphène, beaucoup plus mince, mais résistant comme l’acier. Non seulement ils ont réussi tous les tests de dureté, mais sont jusqu’à trois fois plus efficaces contre la corrosion.

Un autre avantage du graphène est qu’il prend également en charge températures plus élevées, ils ont donc pu utiliser la nouvelle technologie HAMR, qui permet d’augmenter la densité des disques durs en enregistrant des données sur la couche magnétique à une température plus élevée.

Le résultat est un disque dur en graphène d’une capacité 10 fois supérieure, 10 To par pouce carré, sans diminuer les performances ou la durabilité, et sans augmenter considérablement le prix.

Il n’y a pas encore de nouvelles d’une utilisation commerciale, mais il n’y a aucune raison pour qu’elle ne le soit pas. Il est donc possible que, dans peu de temps, ils soient sur le marché disques durs au graphène avec une capacité de 50, 80 voire 100 ou 120 Go…