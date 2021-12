L’Université de Delhi lancera trois cours B.Tech à partir de la prochaine session universitaire, vérifiez les détails

Les membres dissidents ont également déclaré que les cours ne devraient être déployés que lorsque l’université aura reçu les subventions pour la mise en place des laboratoires et l’embauche de personnel enseignant et non enseignant pour répondre aux nouveaux cours.

Le Conseil académique de l’Université de Delhi a approuvé une proposition visant à introduire des cours B.Tech à l’université à partir de la prochaine session académique. Selon le rapport d’Indian Express, les responsables de l’université ont soumis une proposition au régulateur University Grants Commission (UGC) demandant son accord pour commencer trois cours de B.Tech, à savoir l’informatique, l’électronique et les communications et le génie électrique. L’université a également déclaré qu’elle avait l’intention de placer les trois nouveaux cours de B.Tech sous la faculté des sciences de l’université.

Conformément à la proposition approuvée par l’Université de Delhi, les cours B.Tech seront introduits à partir de la session académique 2022-23. Il a également indiqué que pour l’instant, 360 étudiants au total seront admis dans trois cours B.Tech par an et que l’université envisage un effectif total de 1440 étudiants du programme B.Tech d’ici la fin des quatre années suivant le lancement du programme. cours.

La proposition a été mise aux voix lors de la réunion du Conseil académique vendredi et approuvée. Cependant, un total de 18 membres élus du Conseil académique ont exprimé leur désaccord avec la proposition. Expliquant la justification de leur dissidence, les membres élus ont estimé que la proposition ne devrait pas être adoptée avec une date prédéterminée pour le lancement des cours B.Tech. Les membres dissidents ont également déclaré que les cours ne devraient être déployés que lorsque l’université aura reçu les subventions pour la mise en place des laboratoires et l’embauche de personnel enseignant et non enseignant pour répondre aux nouveaux cours.

La dissidence citée par l’Indian Express indique que l’UGC n’a pas autorisé une subvention de 100 crores de Rs pour mettre en place l’infrastructure requise pour le déploiement des cours B.Tech. La dissidence s’est en outre exclamée sur le fait que sans obtenir la subvention sanctionnée, l’université a décidé de lancer les cours à partir de l’année 2022-2023.

