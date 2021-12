L’Université de Delhi organisera des examens d’entrée pour les admissions à partir de 2022: Fonctionnaires

Le conseil exécutif (CE) est l’organe décisionnel le plus élevé de l’université et, malgré la dissidence de certains membres du conseil, il a approuvé la proposition d’organiser des tests d’entrée.

Le conseil exécutif de l’Université de Delhi a approuvé vendredi la tenue d’examens d’entrée pour les admissions à partir de l’année prochaine, ont indiqué des responsables.

Le conseil exécutif (CE) est l’organe décisionnel le plus élevé de l’université et, malgré la dissidence de deux de ses membres, il a approuvé la proposition d’organiser un test d’entrée commun (CET).

L’Université de Delhi suit actuellement le système basé sur le seuil.

Une réunion du conseil académique s’est tenue le 10 décembre et il a approuvé la proposition.

Un panel de neuf membres constitué par le vice-chancelier du DU Yogesh Singh avait recommandé que l’université organise un test d’entrée commun (CET) pour garantir une objectivité substantielle dans le processus d’admission, au milieu d’une controverse sur le nombre élevé de 100 pour cent de correcteurs de la Le conseil d’administration du Kerala obtient les admissions à l’université.

Selon la note de dissidence signée par les deux membres, Seema Das et l’avocat Ashok Aggarwal, le rapport du comité est muet sur les frais estimés pour un tel examen et le format du CET qui peut évaluer avec succès les étudiants et la base de divers types de surnuméraires admissions.

La note indiquait également qu’actuellement, les étudiants peuvent changer de filière et demandait si le processus CET le permettrait.

«Ce rapport mentionne que grâce au CET, le mérite et seul le mérite d’un candidat potentiel seront la référence pour les admissions au premier cycle. Cela signifie-t-il que les étudiants qui ont été admis ne sont pas méritants ? Cela signifie-t-il que le rapport intérimaire allègue que le système d’admission que l’université suit depuis de nombreuses générations n’est pas basé sur le mérite », a-t-il demandé.

Le comité, d’une manière très arbitraire, a qualifié le TEC de procédure qui offrira des « opportunités équitables », ont-ils affirmé.

« Il ignore la pression accrue sur les étudiants en raison d’un examen supplémentaire d’admission. Le comité ignore le fait qu’un tel filtre entraîne une dépense supplémentaire pour le coaching et, par conséquent, marginalise les personnes issues de milieux défavorisés », a déclaré la note.

Il a également cité des observations de la Haute Cour de Madras dans une affaire sur NEET, dans laquelle il a conclu que les examens d’entrée ne profitaient qu’aux étudiants qui dépensaient des milliers de roupies pour entraîner des cours et désavantageaient les étudiants ruraux.

«Le comité est silencieux sur les dépenses totales de l’université pour organiser un tel examen d’entrée pour des milliers d’étudiants. Quels seront le mode et le format de cet examen ? Combien de temps un tel processus d’admission nécessitera-t-il ? Aucun calendrier n’a été proposé. Le comité ne fait aucune proposition sur le nombre de centres requis à travers le pays pour rendre un tel examen accessible. Ni il ne produit de lignes directrices pour les dispositions nécessaires pour rendre ces centres sûrs pour les étudiants et les examens », indique la note.

Le comité formé sous la présidence du doyen (examens) DS Rawat était censé examiner les raisons des admissions excessives et insuffisantes dans les cours de premier cycle, étudier la répartition des admissions dans ces cours, suggérer des stratégies alternatives pour des admissions optimales et examiner les admissions OBC. en référence à l’état de la couche non crémeuse.

« Le comité est d’avis que les admissions peuvent être effectuées par le biais d’un test d’entrée commun (CET) », indique le rapport.

« Il peut être mené selon un mode approprié par l’université par le biais d’un arrangement interne bien conçu ou par l’intermédiaire de tout organisme externe, en fonction de la faisabilité opérationnelle et de la commodité administrative en vigueur à ce moment-là, suivi de la déclaration d’une liste de candidats éligibles pour les admissions dans divers cours d’étude », a déclaré le comité dans son rapport.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.