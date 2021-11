L’Université de Delhi publie des directives anti-ragging quelques jours avant le début de la nouvelle session

Divers collèges de l’Université de Delhi vont mener le programme d’orientation des étudiants de première année avant qu’ils ne commencent leurs études collégiales.

Quelques jours avant que l’Université de Delhi n’ouvre ses portes aux étudiants de première année, l’administration universitaire a publié des directives anti-ragging pour assurer la sécurité et le bien-être des étudiants. L’administration a ordonné que des boîtes à plaintes soient placées devant la chambre du directeur de chaque collège et que des escouades de vigilance soient constituées pour vérifier la pratique du ragging dans les collèges, a rapporté l’Indian Express.

Les directives stipulent que les directeurs d’école et les directeurs de collèges doivent identifier une personne ressource disciplinaire (PRS) dans chaque collège, auberge de jeunesse, salle commune pour vérifier les incidents de déchiquetage. Les directives ajoutent que le numéro de contact de ces DRP doit être partagé avec le bureau du surveillant pour assurer une bonne coordination entre eux et l’administration de l’université. Les directives ont également demandé aux collèges d’ériger des panneaux d’affichage, des panneaux d’affichage et des bannières à des endroits et à des endroits importants du collège pour exhorter les étudiants à ne pas se livrer à la pratique de la guenille.

En ce qui concerne la constitution des escouades de vigilance, les directives prévoyaient que les étudiants et les bénévoles de la NCC et du NSS soient intégrés et incitaient les membres de l’équipe de vigilance à mettre fin à la pratique du ragging sur le campus. Les directives ont également chargé les enseignants et les fonctionnaires sélectionnés de prendre des mesures rapides contre les plaintes déposées par les étudiants dans la boîte à plaintes et les questions soulevées par les équipes de vigilance. Les mesures punitives à prendre par le directeur du collège seront finalement recommandées par le comité des ressources disciplinaires composé d’enseignants, de bénévoles et d’élèves seniors, ajoutent les lignes directrices.

Divers collèges de l’Université de Delhi vont mener le programme d’orientation des étudiants de première année avant qu’ils ne commencent leurs études collégiales. À l’heure actuelle, l’université s’est abstenue d’autoriser les étudiants sur le campus et d’assister aux cours hors ligne dans leurs collèges et les cours ainsi que le programme d’orientation vont également se dérouler en mode virtuel.

