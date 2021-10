L’Université de Delhi publiera lundi une liste de sélection spéciale : qu’est-ce que c’est et qui est éligible ?

L’admission à de nombreux cours qui ont été fermés pendant les deuxième et troisième listes de coupure pourrait être rouverte dans la liste de coupure spéciale. (Déposer)

L’Université de Delhi publiera lundi une liste de coupure spéciale, après avoir terminé le cycle d’admission pour le troisième. Cependant, contrairement aux deuxième et troisième listes, les étudiants qui ont déjà été admis dans d’autres collèges ou cours ne seraient pas autorisés à annuler leurs admissions et à se réintégrer dans un collège ou un cours de leur choix.

Selon les directives d’admission de l’université, aucun mouvement ne serait autorisé pendant les coupures spéciales. Les candidats qui ont déjà été admis dans un collège ou un programme ne seraient pas éligibles pour participer au deuxième seuil.

Le seuil spécial est destiné à offrir une opportunité aux étudiants qui n’ont pas pu être admis dans les trois premières listes. L’admission se ferait sur la base de la dernière limite déclarée pour un cours dans les collèges où des places restent vacantes.

Les étudiants qui ont déjà été admis dans les trois premières listes de sélection pourraient à nouveau demander l’admission dans les collèges ou les cours préférés si des sièges restent vacants après la publication de la quatrième liste de sélection, prévue pour le 30 octobre. Si les sièges continuent pour rester vacant après les quatrième et cinquième listes, l’université déclarera des dates limites pour une campagne spéciale le 13 novembre.

Les collèges de l’Université de Delhi ont déjà occupé 58 000 places dans les cours de premier cycle dans les trois listes, selon les données officielles de l’université. L’université dispose de 70 000 places pour des cours de premier cycle fondés sur le mérite.

L’admission à tous les cours de l’Hindu College est fermée lors de la troisième liste. Jesus and Mary College a également terminé l’admission pour tous les cours, à l’exception de l’hindi. Le Gargi College a rouvert l’admission au BA (Hons) Economics sur la troisième liste.

Le responsable des admissions au Hindu College, Manish Kansal, a déclaré à PTI que la plupart des cours resteraient probablement fermés dans la limite spéciale de la catégorie sans réservation. La situation deviendra plus claire une fois la fenêtre de paiement des frais fermée samedi, a-t-elle déclaré.

