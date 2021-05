L’Université de Delhi reporte à nouveau les examens de fin d’études UG, PG; nouvelles dates détails ici

Le doyen des examens, DS Rawat, a exclu la possibilité d’un report des examens de DU. (Fichier photo)

L’Université de Delhi a reporté jeudi pour la deuxième fois les examens de fin d’études de premier cycle et de troisième cycle. Les examens devaient commencer à partir du 15 mai mais ont été reportés au 1er juin en raison de l’augmentation des cas de coronavirus à travers le pays.

L’université a émis une notification indiquant que le semestre final et les examens annuels commenceraient à partir du 7 juin au lieu du 1er juin. Les examens seront au «format livre ouvert» et se tiendront en ligne, a-t-il indiqué. “Il est par la présente notifié pour information à toutes les parties concernées que le semestre final / les examens annuels de mai / juin 2021, qui doivent commencer à partir du 1er juin 2021, sont reportés et qu’il commencera le 7 juin 2021”, Doyen des examens DS Rawat dit dans un avis.

Il a déclaré qu’en conséquence, toutes les «feuilles de date publiées pour le début des examens à partir du 15 mai 2021 sont retirées». Rawat a déclaré que depuis qu’il y a eu un verrouillage, les gens ne viennent pas et les feuilles de date n’ont pas pu être téléchargées à temps.

«Aujourd’hui, nous les avons téléchargés. En règle générale, nous devons donner aux étudiants le temps de se préparer. Les enseignants avaient eu le temps jusqu’au 13 mai pour préparer et soumettre des questions et nous les poursuivons. Beaucoup d’entre eux ont soumis (des questions) », a-t-il dit.

Rawat a exclu la possibilité que les examens soient encore reportés. La décision de repousser les examens du 1er juin au 7 juin a été prise lors d’une réunion tenue mercredi à laquelle ont participé des chefs de département et d’autres hauts responsables de l’université, a-t-il déclaré.

