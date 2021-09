L’université de Delhi rouvrira le campus universitaire pour les étudiants de dernière année de l’UG, PG ; Consultez les directives à suivre ici

in

Les campus de l’université de Delhi ouvriront à partir du 15 septembre

L’Université de Delhi ouvre son campus pour les cours hors ligne pour les étudiants de dernière année de premier cycle et de troisième cycle à partir du 15 septembre. Les étudiants du DU ne pourront pour le moment venir sur le campus que pour des travaux pratiques et les cours théoriques se poursuivront en ligne.

L’administration de l’Université de Delhi a pris la décision d’ouvrir l’université DU après avoir suivi les directives émises par la Delhi Disaster Management Authority, DDMA, où elle a publié des directives distinctes pour l’UGC.

Les salles de classe/salles d’entraînement/laboratoires ne peuvent être remplies qu’à hauteur de 50% de la capacité de travail. Des expériences limitées peuvent être menées. La présence n’est pas obligatoire et les étudiants peuvent visiter le campus pour des cours pratiques à leur convenance en respectant les protocoles.

Le personnel enseignant et non enseignant des collèges doit être complètement vacciné avant de rejoindre les cours hors ligne et les étudiants doivent avoir reçu au moins un vaccin contre le Covid-19. Cependant, les étudiants souhaitant revenir dans les auberges doivent être entièrement vaccinés.

Les bibliothèques des campus universitaires peuvent être rouvertes, mais s’il n’y a pas d’espace suffisant pour maintenir une distance sociale, les autorités ne devraient autoriser que la publication de livres. Les services à cet effet peuvent donner des créneaux et des rendez-vous préalables aux étudiants pour éviter l’encombrement. Pendant ce temps, les étudiants de dernière année peuvent visiter le campus pour une consultation académique et un placement selon le calendrier de l’institut.

Plus important encore, les protocoles de sécurité COVID-19 doivent être suivis à tout moment et tout le monde doit porter des masques et assurer l’utilisation de désinfectants tout en maintenant une distance sociale.

