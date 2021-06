L’Université de Jadavpur obtient la troisième position parmi les universités d’État dans le classement de l’enseignement supérieur du Times

in

« Le classement a montré nos activités de recherche cohérentes même pendant la pandémie de COVID-19 et la poursuite de l’excellence académique, malgré la fermeture du campus depuis fin mars 2020. Les membres du corps professoral, les chercheurs, les étudiants et les autres parties prenantes ont rendu cela possible », a déclaré Das. .

L’Université de Jadavpur a obtenu la troisième position parmi toutes les universités d’État du pays dans le classement Times Higher Education Asia University Rankings 2021.

La JU est en tête de liste de toutes les universités d’État de la région orientale dans le même classement qui a été publié récemment, a déclaré dimanche son vice-chancelier, le professeur Suranjan Das, dans un communiqué.

Seules deux universités d’État – l’Université Savitribai Phule Pune et l’Université du Pendjab – sont en avance sur l’université basée à Kolkata dans le classement, a-t-il déclaré.

La JU figurait également parmi les 22 meilleures institutions indiennes dans le classement QS (Quacquerelli Symonds) 2022.

La société londonienne Quacquarelli Symonds (QS) a récemment publié le QS World University Ranking 2022.

Dans le classement QS, l’Université de Jadavpur a obtenu la deuxième place parmi toutes les universités d’État en Inde et la première dans la région orientale.

