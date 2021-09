L’Université de l’Alabama préface chaque pièce avec une « déclaration sur la diversité » – RedState ⋆ .

Quand l’Alabama se réveille, vous savez que tout est fini.

Le département de théâtre et de danse de l’Université de l’Alabama a annoncé qu’il aiderait le public à traiter les pièces à venir.

Selon le journal scolaire The Crimson White, l’U of A a ajouté des “déclarations de diversité” à sa liste de productions 2020-21.

Comme indiqué par TCW, le but est « d’accroître l’inclusivité, d’engager la communauté et de promouvoir des discussions importantes de manière divertissante ».

Les… déclarations abordent les questions de diversité, d’équité et d’inclusion que l’on retrouve dans chaque pièce et encouragent les mécènes à réfléchir à ces questions avant de mettre les pieds dans le théâtre.

Certaines personnes préfèrent traiter leur divertissement de manière organique. Mais pour que ces hanches renoncent à soulever des charges lourdes, l’école porte une ceinture de poids.

Par exemple, les amateurs de théâtre savoureront bientôt la comédie musicale Legally Blonde.

Déclaration de diversité : … Legally Blonde a une pertinence urgente dans la société d’aujourd’hui alors que les femmes sont de plus en plus sous les projecteurs et défendent leurs droits et leur pouvoir égaux. La comédie musicale crée un message qui va au-delà de la simple promotion de la simple tolérance des différentes idées et perspectives. Elle recherche le mérite de la diversité pour que toute la communauté puisse en bénéficier.

Un responsable de la division de la diversité, de l’équité et de l’inclusion du collège – la vice-présidente et vice-présidente associée G. Christine Taylor – a fait l’éloge de la puissance des arts :

« La diversité, ou dans ce cas la différence, est toujours autour de chacun de nous ; cependant, nous ne sommes peut-être pas toujours à l’écoute. C’est le pouvoir des arts. Ces performances avec les déclarations de diversité reflètent la formidable capacité des arts à nous engager de manière plus profonde avec la diversité, l’équité et l’inclusion.

Donc, si vous étiez lent à voir un spectacle, doutant que cela creuserait profondément dans DEI… allez-y et sortez votre meilleur du dimanche.

Comme l’a noté The Crimson White, « Que ce soit dans les salles de classe ou les organisations étudiantes, le département de théâtre et de danse de l’UA plaide pour la diversité, l’équité et l’inclusion.

De retour au département de théâtre et de danse, la production de l’Alabama de Pippin comprend les éléments suivants :

Déclaration de diversité : …Pippin discute de ce qui apporte vraiment du bien à cette terre en racontant l’histoire d’un jeune né dans une vie de privilège qui… reconnaît son impact négatif sur sa vie. L’histoire de Pippin est racontée par le joueur principal – un personnage qui est traditionnellement joué par un artiste de couleur. C’est important; à travers la narration de The Leading Player, nous les voyons, ainsi que leur troupe inclusive de joueurs, faire la lumière sur les privilèges qui amènent Pippin dans un état de conflit constant.

Le Musée Coloré se décline ainsi :

Déclaration de diversité : Pourquoi les mêmes stéréotypes sur les Afro-Américains nous ont-ils fait rire et pleurer tout au long de notre histoire ? Comment la perception blanche a-t-elle influencé la culture noire ? Comment un récit racial peut-il être à la fois adopté et surmonté ? … [W]Nous voyons une étude de divers sujets creusant au cœur de la culture noire : le blanchiment historique, la fragmentation de la psyché noire, l’identité, la haine de soi, l’amour noir, l’autonomisation des noirs, l’observation de stéréotypes nocifs et le masque que portent les Noirs. en Amérique.

Et si vous étiez paresseux envers le Baskerville probablement trop blanc : A Sherlock Holmes Mystery, excitez-vous :

Déclaration de diversité : … [B]askerville: A Sherlock Holmes Mystery est une production qui bénéficiera avec enthousiasme d’une distribution diversifiée et inclusive avec une multitude de voix différentes pour faciliter le processus de narration.

En résumé : UA envoie un signal — il est diversifié, équitable et inclusif. Et pour tous les amateurs de théâtre qui trouvent un sens aux explications de ce que cela signifie, l’Université de l’Alabama est inondée de réveil. Vous n’aurez même pas à chercher la leçon.

Nous vivons à une époque de commodité; vous pouvez vous faire livrer vos courses, vos vêtements et même vos pensées.

Ainsi va le monde moderne.

Ainsi va la diversité, l’équité et l’inclusion à l’Université de l’Alabama – et, si je ne me trompe pas, partout ailleurs aussi.

