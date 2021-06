L’Université de l’Alabama traduite en justice pour avoir écarté les protections de la liberté d’expression ⋆ .

L’Alliance Defending Freedom poursuit l’Université de l’Alabama devant un tribunal de l’État – un lieu inhabituel pour les litiges relatifs à la parole des étudiants – pour des violations présumées de la constitution de l’État et d’une loi vieille de deux ans sur les droits de parole sur les campus.

Le conseil d’administration de l’université a fait un pied de nez à la loi l’été dernier, les charges légales chrétiennes conservatrices à but non lucratif, lorsqu’il a réaffirmé “les politiques de zone de parole préexistantes qui violent directement la loi sur la liberté d’expression sur le campus”. Le costume nomme le gouverneur Kay Ivey, un républicain, comme défendeur parce qu’elle fait légalement partie du conseil d’administration.

Déposée au nom du chapitre de l’université Young Americans for Liberty, la poursuite vise une “règle catégorique simple mais radicale” qui nécessite l’autorisation de l’université “cinq jours avant de s’engager dans des activités expressives sur le campus”.

La politique ne définit pas les «activités expressives», ce qui signifie que même «un étudiant parlant seul» doit obtenir l’autorisation préalable des responsables de l’université, selon la poursuite.

Les fonctionnaires ont une « discrétion illimitée » pour refuser le permis ou fixer des limites quant au lieu et au moment où les activités peuvent avoir lieu. Ils sont libres de nier les événements « déraisonnables » et ceux qui peuvent menacer le « bien-être de la communauté universitaire, collectivement et individuellement ».

Les exceptions énumérées n’ont pas de « logique », selon le costume : l’une permet aux étudiants de distribuer de la littérature imprimée mais pas de parler à leurs pairs du contenu de la littérature sans autorisation préalable.

Une autre exception pour l’expression « spontanée » s’applique uniquement aux discours suscités par « des nouvelles ou des affaires parvenues à la connaissance du public » au cours des deux derniers jours. L’université menace la discipline contre les étudiants qui prétendent à tort s’exprimer spontanément, sans aucune méthode pour déterminer ce qui est suffisamment spontané.

Cette exception est limitée à sept zones qui représentent moins de 1% du campus, selon la poursuite. L’université a ajouté ces “zones de parole” à la suite de la loi sur la liberté d’expression sur le campus.

En vertu de ces règles, Young Americans for Liberty ne pouvait parler de contrôle des armes à feu dans une zone de parole qu’après une « future récente ou un autre article d’actualité pertinent » tel que jugé après coup par l’université.

Plutôt que de faire face à des sanctions, notamment l’expulsion et la perte de la reconnaissance du groupe, YAL a censuré ses activités expressives prévues, ce qui a entraîné un pire recrutement, une diminution de la participation aux événements et moins de dons, selon la poursuite.

L’université a déclaré à Just the News qu’elle ne commentait pas “les détails des litiges en cours”, mais le système UA, le conseil d’administration et l’université elle-même “restent attachés à la liberté de parole et d’expression pour les membres de la communauté du campus”.