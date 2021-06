L’Université de l’Oregon revendique une nouvelle autorité pour punir la conduite des étudiants hors campus ⋆ .

Une nouvelle politique disciplinaire radicale à l’Université de l’Oregon attire l’attention des experts juridiques pour soumettre potentiellement les étudiants à sa juridiction, où qu’ils se trouvent, physiquement ou en ligne.

Le conseil d’administration a approuvé la résolution le mois dernier. Il donne à l’université le pouvoir de punir le comportement des étudiants hors campus lorsque l’UO a un «intérêt clair et distinct en tant qu’institution universitaire» dans ce comportement.

Pour que cet intérêt soit satisfait, le comportement doit causer « une perturbation substantielle de la communauté universitaire ou de l’un de ses membres », impliquer « un travail universitaire ou tout dossier, document ou identification de l’Université », ou menacer « sérieusement » « la santé ou la sécurité de toute personne.

La résolution pré-vote a été signalée par le professeur d’économie Bill Harbaugh, qui dirige le blog de surveillance UO Matters. Lui et le Daily Emerald notent que le Sénat de l’UO n’a pas été consulté sur la résolution, qui a suivi peu de temps après plusieurs grandes fêtes d’arrière-cour qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Les changements sont «beaucoup plus importants» que de simplement laisser l’université punir les étudiants pour les rassemblements surpeuplés à la fin de la pandémie de COVID-19, a écrit Harbaugh. Ils intègrent « par référence toutes les autres politiques d’UO ». Il n’a pas répondu à la question de savoir si sa principale préoccupation était de ne pas consulter le Sénat de l’UO, dont les membres comprennent des étudiants, des professeurs et du personnel.

L’université a été nommée parmi les 10 pires collèges pour la liberté d’expression par la Fondation pour les droits individuels dans l’éducation (FIRE) en 2017, “et le modèle continue”, a déclaré le professeur de droit constitutionnel de l’UO Ofer Raban à Just the News.

“Malheureusement, l’Université de l’Oregon ne fait pas suffisamment attention à protéger les droits à la liberté d’expression de ses étudiants et de ses employés”, a-t-il écrit dans un e-mail.

Le professeur de droit de l’Université George Washington, Jonathan Turley, a écrit un article de blog en réponse à une requête.

“Pour les” Ducks “de l’Oregon, il pourrait être difficile de juger quelle langue pourrait être considérée comme perturbatrice pour quiconque sur le campus en vertu de la règle”, a-t-il écrit. La nouvelle politique “permet une autorité large et mal définie” qui est susceptible de cibler le discours conservateur dans les débats sur la justice raciale, les abus policiers et l’identité de genre.

FEU dit Just the News n’avait jamais vu une politique disciplinaire aussi large dans un collège.

Les contacts avec les médias d’UO et le bureau de l’avocat général, qui ont contribué à l’élaboration de la politique, n’ont pas répondu aux questions de Just the News pendant plusieurs jours.

La version approuvée était en fait plus étroite que le libellé du projet, ce qui aurait étendu la compétence disciplinaire au comportement des étudiants hors campus qui a «un impact négatif important sur la communauté universitaire, ses membres et / ou la poursuite de sa mission et de ses objectifs éducatifs».

“La juridiction passe de la maternelle à la 12e année au collège”

FIRE a été étonné que l’université ait approuvé ce changement moins d’un mois après que la Cour suprême a entendu les arguments oraux dans une affaire sur la même question – l’autorité scolaire punit les étudiants pour des discours hors campus en dehors des activités parrainées par l’école.

Les juges semblaient hésiter à modifier le précédent Tinker de la Haute Cour, vieux de 52 ans, qui limite la réglementation du discours des étudiants sur le campus aux situations où les administrateurs peuvent montrer qu’une « perturbation substantielle » est probable.

Le groupe des libertés civiles s’est moqué des notes de réunion du conseil d’administration, qui affirment que le langage approuvé “a été systématiquement confirmé devant les tribunaux”. Comment appliquer le test de perturbation substantielle est «au cœur» de l’affaire de la Cour suprême, qui implique une pom-pom girl punie pour une diatribe profane de Snapchat sans aucun lien avec l’école.

UO avertit les étudiants qu’il surveillera tout ce qu’ils font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’aide d’un test juridique développé pour les établissements K-12 sur les terrains de l’école, a déclaré FIRE. C’est “exactement le glissement de juridiction de la maternelle à la 12e année contre lequel nous avons mis en garde” dans le mémoire du groupe déposé dans l’affaire des pom-pom girls.

Turley de GWU a également été déconcerté par l’affirmation dans les notes de réunion selon laquelle le nouveau langage est approuvé par le tribunal.

Tinker et les cas connexes « font explicitement référence à des perturbations sur le campus ou dans les écoles », a-t-il écrit. « L’Oregon prépare le terrain pour dire que vous[r] discours hors campus peut être sanctionné s’il est prétendu [be] perturbateur [to] n’importe qui sur le campus.

Le nouveau langage politique est si ambigu qu’il crée des effets dissuasifs pour les étudiants, a déclaré Turley. Par exemple, a-t-il postulé, « si un étudiant s’identifie comme un étudiant de l’Oregon, est-ce une « identification » suffisante » pour déclencher la juridiction de l’UO ? « Que signifie « impliqué » avec une identification ? »

L’université envoie des messages mitigés, selon Turley, qui a cité la décision d’UO en 2018 d’honorer un professeur invité qui n’a pas contesté le fait d’attaquer physiquement un étudiant lors d’une manifestation pro-vie sur le campus de l’Université de Californie à Santa Barbara en 2014.

Les universités prennent “des mesures beaucoup plus agressives” contre les membres conservateurs de la communauté pour avoir exprimé des opinions impopulaires, a déclaré Turley, et ce langage vague “ne peut qu’alimenter une telle application biaisée”.

La nouvelle politique n’est qu’une des plaintes de Raban à propos d’UO. L’expert en droit constitutionnel considère “ce schéma malheureux et persistant avec une grande inquiétude”.

Les politiques de l’UO « contiennent des définitions étendues de l’inconduite fondée sur la parole qui est passible d’expulsion pour les étudiants ou de licenciement pour les professeurs et autres employés ; et les administrateurs universitaires ont parfois fait preuve d’un manque de jugement dans leur application », a-t-il déclaré à Just the News. “La situation est aggravée par le manque de procédures appropriées de l’Université pour traiter et enquêter sur les plaintes basées sur la parole.”