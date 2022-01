L’Université de Princeton interdit aux étudiants de voyager en dehors du comté jusqu’à la mi-février

L’Université de Princeton a informé les étudiants que les « déplacements personnels » en dehors du comté ou du canton ne sont pas autorisés avant au moins la mi-février en raison d’une augmentation des cas de variantes omicron du coronavirus.

Doyen Jill Dolan et vice-président de l’Université de Princeton. W. Rochelle Calhoun a annoncé lundi qu’il était interdit aux étudiants de voyager en dehors du comté de Mercer ou du canton de Plainsboro, où se trouve l’Université de Princeton.

« Du 8 janvier à la mi-février, tous les étudiants de premier cycle qui sont retournés sur le campus ne seront pas autorisés à sortir du comté de Mercer ou du canton de Plainsboro pour des raisons personnelles, sauf dans des circonstances extraordinaires », ont annoncé les responsables de l’administration.

Les responsables ont déclaré que la politique de voyage sera en place du 8 janvier au 15 février au moins.

« Les groupes d’étudiants qui ont actuellement des événements prévus en dehors de Mercer ou de Plainsboro doivent contacter leur bureau de parrainage pour obtenir des conseils. Nous réexaminerons et, si possible, réviserons cette restriction de voyage d’ici le 15 février », ont-ils poursuivi.

Fox News a demandé à l’Université de Princeton de définir quelles « circonstances extraordinaires » permettraient aux étudiants de quitter le comté de Mercer ou le canton de Plainsboro. L’université n’a pas répondu au moment de la presse.

Les responsables ont également annoncé un « retour progressif » sur le campus pour les étudiants de premier cycle, qui commencera une semaine plus tard que prévu initialement.

« La modélisation mise à jour suggère que le retour stupéfiant des étudiants de premier cycle sur dix jours du 14 au 23 janvier contribuera à aplatir la courbe du taux de positivité du campus, ce qui permettra à l’Université de mieux répondre à l’augmentation des cas positifs que nous prévoyons lorsque les étudiants reviendront sur le campus « , ont noté les responsables.

L’Université de Princeton exige également que les étudiants éligibles se fassent vacciner contre le coronavirus avant le 31 janvier.

Billy Wade, un junior à l’Université de Princeton, a déclaré à Fox News que les nouvelles restrictions de voyage sont « bien intentionnées mais potentiellement inutiles ».

« Les restrictions de voyage limitant les étudiants au comté de Mercer [were], si je comprends bien, établi pour que les étudiants ne se rendent pas dans des endroits comme New York, attrapent le virus et le ramènent sur le campus « , a déclaré Wade. » L’université fait de son mieux pour créer une bulle où les cas révolutionnaires sont réduits au minimum. tout en maintenant autant de normalité que possible. »

Actuellement, 99% des étudiants de premier cycle de l’Université de Princeton ont reçu le vaccin contre le coronavirus, selon les données de l’université.

Le 14 décembre, la doyenne de l’Université de Princeton, Jill Dolan, et la vice-présidente. W. Rochelle Calhoun a annoncé que tous les examens restants commençant le 16 décembre seraient déplacés vers un format à distance en raison d’une augmentation des cas de coronavirus dans l’État.