L’Université de Saint Louis menace de renvoyer un étudiant pour avoir raccroché les prospectus du président conservateur

Selon la Young America’s Foundation (YAF), l’Université de Saint Louis (SLU) menace d’expulser ou de suspendre un étudiant pour avoir publié des dépliants faisant la publicité de la conférence hors campus de Matt Walsh du Daily Wire.

L’étudiant, James Dowling, a été informé lors d’une vidéoconférence le 9 décembre avec les administrateurs de l’école qu’il risquait d’être expulsé pour sa « conduite inappropriée » et son « non-respect », selon YAF.

Dowling, membre du groupe SLU College Republicans, mettait en place des dépliants annonçant l’événement hors campus de Walsh le 1er décembre lorsque les administrateurs SLU à proximité, mal à l’aise avec la présence du nom de SLU sur le même dépliant que les SLU College Republicans, lui ont dit de abattez-les tous, selon YAF. Dowling aurait proposé de rayer les noms sur les dépliants avec un marqueur, mais les administrateurs n’ont pas accepté le compromis.

Dans une lettre datée du 9 décembre, le bureau de la responsabilité des étudiants et des normes communautaires de SLU a envoyé à Dowling une lettre détaillant ses violations présumées des «normes communautaires» de SLU. La lettre indiquait également que Dowling serait tenu d’assister à une audience pour ses « violations pouvant être suspendues ».

« Il s’agit d’un autre cas de poursuites à motivation politique par le Bureau de la responsabilité des étudiants et des normes communautaires », a déclaré le président des républicains du Collège SLU, Nicholas Baker, dans un communiqué partagé avec la Daily Caller News Foundation. « Après avoir eu affaire à eux lorsqu’ils ont poursuivi le club pour avoir demandé à une autre organisation, les » SLU Sluts « , de définir le mot » femme « , et appris que le directeur du bureau avait distribué des exemplaires de « Genrebread Person » aux étudiants il y a quelques années. , je n’ai aucune confiance en leur capacité à être justes et objectifs dans leurs décisions.

L’événement de Walsh, organisé par les républicains du Collège SLU et le YAF dans un hôtel du Missouri, s’est concentré sur l’affaire de la Cour suprême Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, a précédemment rapporté le DCNF. Walsh a confronté des manifestants en dehors de l’événement pour leur offrir la possibilité de répondre à sa question, « qu’est-ce qu’une femme », mais ils ont refusé, a déclaré Walsh sur Twitter.

Matt Walsh et le SLU Office of Student Responsibility and Community Standards n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du DCNF.

