L’Université de Sharda signe un protocole d’accord avec la Chambre de commerce et d’industrie PHD : pourquoi les liens universités-industrie sont importants

Université de Sharda : L’Université Sharda a annoncé avoir signé un accord avec la Chambre de commerce et d’industrie PHD, qui compte parmi les plus grandes organisations commerciales du pays. Le vice-chancelier de l’Université de Sharda, le Dr Sibaram Khara, et le secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie PHD, Saurabh Sanyal, ont signé mercredi le protocole d’accord sur le campus de l’Université de Sharda. Avec cet accord, l’université espère renforcer les liens entre les universités et l’industrie.

La Chambre de commerce et d’industrie PHD fonctionne dans 67 industries différentes à travers l’économie. Il a également joué un rôle important dans les débats politiques concernant les changements politiques, sociaux et économiques, et a aidé le gouvernement, les universités et les groupes de réflexion sur les questions politiques, a déclaré l’université. Pour cette raison, l’accord avec la Chambre de commerce et d’industrie PHD permettrait à l’Université Sharda d’accéder de manière plus formelle aux secteurs qui relèvent de la compétence de l’organisme. Selon le Protocole d’accord.

Importance de l’exposition à l’industrie dans l’enseignement supérieur

Les études théoriques et l’expérience pratique sont les deux extrémités du spectre de l’apprentissage, et toutes deux sont essentielles pour terminer des études supérieures au sens propre du terme. Par conséquent, l’exposition à l’industrie est un aspect très recherché de l’éducation que les étudiants examinent lorsqu’ils présélectionnent des collèges et des universités pour leurs études supérieures. L’exposition à l’industrie leur fournit des connaissances pratiques sur leurs cours théoriques, ce qui peut les aider à mieux apprendre leur domaine pour être mieux équipés pour l’avenir. En dehors de cela, la participation à des événements organisés par l’industrie ainsi qu’un stage dans l’industrie peuvent offrir aux étudiants des opportunités indispensables de créer des réseaux et des contacts, ce qui peut les aider plus tard dans leur parcours professionnel. C’est la raison d’une augmentation des accords entre les universités et l’industrie dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur à travers le pays.

