L’Université de Virginie est poursuivie pour liberté d’expression et sa réponse est stupéfiante – RedState ⋆ .

Les gens qui dirigent des universités comprennent-ils le premier amendement?

Telle est une bonne question à l’Université de Virginie (UVA).

Tel que relayé par Reason.com, un étudiant en médecine poursuit l’école.

Le 25 octobre 2018, il a participé à une table ronde sur les «microagressions».

Au cours de la discussion, la définition du terme a été fournie.

Alors que le panel répondait aux questions, Kieran Bhattacharya a levé la main.

“Merci pour votre présentation. J’avais quelques questions, juste pour clarifier votre définition des microagressions. Est-ce une condition, pour être victime de micro-agression, que vous soyez membre d’un groupe marginalisé? »

La présentatrice et assistante Dean Beverly Cowell a répondu que ce n’était pas une nécessité.

Kieran a observé une diapositive pendant le programme indiquant que les microagressions impliquaient des personnes marginalisées.

Quelques minutes de va-et-vient s’ensuivirent.

Adams a généralement soutenu que la théorie de la microagression était un sujet vaste et important et que les affrontements avaient causé un préjudice réel. Bhattacharya a exprimé un scepticisme scientifique sur le fait qu’une microagression pouvait être distinguée d’une déclaration involontairement grossière. Ses doutes étaient fondés étant donné que la théorie de la microagression n’est pas un concept particulièrement rigoureux.

La professeure adjointe Nora Kern – organisatrice d’événements – n’était pas satisfaite des commentaires de Kieran.

Par la suite, elle a déposé une «carte de souci de professionnalisme» – une sorte de casier judiciaire – auprès des UVA:

«Cet étudiant a posé une série de questions qui étaient assez antagonistes envers le panel. Il a insisté et a déclaré qu’un membre du corps professoral était contradictoire. Son niveau de frustration / colère a semblé augmenter jusqu’à ce qu’un autre membre du corps professoral désamorce la situation en appelant un autre étudiant pour des questions. Je suis choqué qu’un étudiant en médecine montre si peu de respect envers les membres du corps professoral. Je m’inquiète de la façon dont il fera dans les salles.

À la suite du dépôt, un doyen adjoint de la faculté de médecine a invité Kieran à se rencontrer.

“Je veux simplement vous aider à comprendre et à être en mesure de faire face”, aurait indiqué l’e-mail, “avec les conséquences inattendues des conversations.”

En partie, Kieran a répondu ainsi:

«Votre inconfort observé à mon égard, où que vous vous soyez assis, n’était pas du tout ce que je ressentais. J’étais assez heureux que le panel m’ait donné autant de temps pour discuter avec eux de la sémantique concernant la comparaison des microagressions et des barbes. Je n’ai aucun problème avec quiconque sur le panneau; Je voulais simplement leur donner quelques défis de base concernant le sujet.

Il a indiqué qu’il serait heureux de se réunir.

Un doyen des affaires étudiantes a également voulu conférer.

Entre-temps, le comité des normes et des résultats scolaires a réfléchi à la carte des préoccupations.

Avance rapide vers un mandat du 26 novembre que Kieran soit évalué psychologiquement avant de retourner en classe.

Lors d’une audience sur la situation, il a été qualifié d ‘«extrêmement défensif».

Les responsables lui ont dit de corriger son «comportement agressif et menaçant».

Le 30 décembre, la police universitaire lui a ordonné de quitter le campus.

Il a été suspendu pour «interactions agressives et inappropriées dans plusieurs situations».

Selon le procès de Kieran, UVA a violé le premier amendement en cherchant à se venger parce qu’il avait dit ce qu’il pensait.

L’école a tenté de faire classer l’affaire, mais un tribunal l’a jugée digne d’être maintenue:

Bhattacharya allègue suffisamment que les défendeurs ont exercé des représailles contre lui. En effet, ils ont délivré une carte de professionnalisme à son encontre, l’ont suspendu de la faculté de médecine UVA, l’ont obligé à suivre des conseils et à obtenir une “ autorisation médicale ” comme condition préalable pour rester inscrit, et l’ont empêché de faire appel de sa suspension ou de demander sa réadmission.

Au cours des dernières années, on a beaucoup insisté sur le fait que les universités ont désapprouvé la liberté d’expression.

Mais jusqu’où le système a-t-il glissé lorsqu’un collège public ne sait même pas ce qu’est la liberté d’expression?

Si les affirmations de Kieran sont correctes, au milieu d’essayer d’éradiquer les microagressions, l’école a commis des actes agressifs qui ne sont pas simplement micro; ils sont massifs.

