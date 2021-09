L’Université de Washington a attribué 16 millions de dollars pour la «troisième phase» de la recherche sur le génome humain

Les variantes génomiques nous rendent différents les uns des autres. (Graphique NIH)

Des scientifiques de l’Université de Washington aideront à décoder comment les variations de l’ADN influencent la santé et la maladie grâce à un nouveau financement de 16 millions de dollars.

Le financement fait partie d’une initiative de 185 millions de dollars sur 5 ans des National Institutes of Health des États-Unis, appelée consortium « Impact of Genomic Variation on Function (IGVF) ». L’UW sera l’un des 30 sites de recherche du consortium, a annoncé jeudi le NIH.

Les variations du code génétique à quatre lettres sont ce qui nous rend tous différents – un A pour un T ici, un C pour un G là-bas. Parfois, de plus grandes étendues d’ADN sont échangées, supprimées ou dupliquées. De telles variantes déterminent non seulement des choses comme la couleur des yeux et des cheveux, mais peuvent également influencer la sensibilité des personnes à différentes maladies.

Dans un communiqué de presse de l’UW, le professeur de sciences du génome Jay Shendure a qualifié le projet du NIH de “troisième phase” de la recherche sur le génome humain. Le décodage de la séquence du génome humain était une grande partie de la première phase. La découverte de nombreuses variantes liées à la maladie faisait partie de la seconde, a déclaré Shendure, qui est également directeur de l’Institut Brotman Baty.

Mais de nombreuses questions restent sans réponse, notamment comment certaines variantes conduisent à des conditions particulières et dans quelle mesure elles y contribuent. “Dans cette phase, la troisième phase, nous essayons de rassembler tout ce travail”, a déclaré Shendure dans le communiqué.

Jay Shendure, photographié dans son laboratoire. (Photo UW / Ron Wurzer)

La nouvelle initiative du NIH étendra la recherche sur la façon dont les variantes affectent le fonctionnement des gènes et des cellules et évaluera leurs effets sur la santé. Il s’agira de deux projets à l’UW.

Shendure dirigera l’un des projets, examinant plus d’un million d’étendues d’ADN connues sous le nom d’éléments régulateurs. Ces éléments affectent le fonctionnement des gènes, par exemple s’ils sont activés ou désactivés. Ils peuvent également affecter si une cellule devient peau, os ou muscle et comment les organismes se développent et se développent.

Il existe non seulement des millions d’éléments réglementaires, mais des milliards de variantes peuvent affecter leur fonction. Shendure et son équipe se tournent vers des approches informatiques pour donner un sens à tout cela.

L’équipe formera des programmes d’intelligence artificielle sur les données qu’ils généreront sur des fonctions variantes. Leur objectif sera de créer des modèles informatiques capables de prédire l’effet des variantes sur les gènes et les cellules. Le projet impliquera également des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco et de la Charité Universitätsmedizin Berlin en Allemagne.

Un deuxième projet examinera de plus près dans quelle mesure les variantes contribuent à la maladie. Ce projet sera dirigé par Lea Starita, professeure adjointe de l’UW en sciences du génome et codirectrice du Brotman Baty Advanced Technology Lab, et Douglas Fowler, professeur agrégé de l’UW en sciences du génome.

Une partie de cette recherche aura lieu dans un nouveau groupe qui sera développé à UW Medicine, le Center for Actionable Variant Analysis.

Les chercheurs examineront 200 000 variantes de 32 gènes impliqués dans le cancer et d’autres maladies. Leur objectif est de mesurer expérimentalement les effets des variantes dites « actionnables » sur la maladie. Ce sont des variantes susceptibles d’affecter la prise en charge des patients.

Léa Starita. (Photo UW)

Le nouveau financement « rendra les tests génétiques plus efficaces pour un plus grand nombre de personnes en aidant à éliminer les variantes d’importance incertaine en tant que résultat de test », a déclaré Starita dans le communiqué. D’autres chercheurs impliqués dans le projet de Starita se trouvent au Walter and Eliza Hall Institute de Melbourne, en Australie, et au Seattle Children’s Research Institute.

Starita aide également à diriger un consortium international récemment lancé, l’Alliance Atlas of Variants Effects (AVE), et Fowler fait partie de son comité exécutif.

L’objectif de l’Alliance, selon son site Internet, est de « réunir des générateurs de données, des conservateurs et des consommateurs, ainsi que des bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes, pour définir des normes, partager des outils et développer une stratégie » autour de l’analyse des variantes. L’atlas soutiendra la création de « cartes » des effets des variantes dans le but ultime d’améliorer les diagnostics génétiques.

Cet objectif rejoint celui de la nouvelle initiative des NIH.

Les nouveaux projets UW aideront non seulement les scientifiques et les patients à mieux comprendre comment l’ADN affecte la maladie, ils pourraient également conduire à de nouveaux traitements sur toute la ligne.

“En tant que domaine, nous sommes très bons pour lire les séquences du génome, mais nous sommes toujours assez mauvais pour comprendre ce que nous trouvons”, a déclaré Starita dans le communiqué de l’UW.