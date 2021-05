L’Université de Washington rejoint la liste croissante des collèges qui auront besoin du vaccin COVID-19

Le campus de l’Université de Washington à Seattle. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

L’Université de Washington exigera que tous les étudiants soient vaccinés contre le COVID-19 avant le début du trimestre d’automne, a annoncé lundi la présidente de l’UW, Ana Mari Cauce.

Dans un message adressé aux étudiants, aux professeurs, au personnel académique et au personnel de l’UW, Cauce a déclaré que «la vaccination généralisée est le seul moyen réel de mettre la pandémie de COVID-19 derrière nous et de revenir à un mode de vie, d’apprentissage et de travail plus normal.»

À moins de réclamer une exemption médicale, religieuse ou philosophique, l’étudiant devra vérifier qu’il a été vacciné. S’ils ne peuvent pas se faire vacciner là où ils vivent actuellement, UW dit qu’il leur donnera accès aux vaccins une fois qu’ils arriveront sur le campus.

L’exigence du vaccin COVID est similaire à l’exigence de vérification d’immunité des trois campus de l’UW, qui vise à protéger la communauté universitaire contre les épidémies de maladies infectieuses comme la rougeole, les oreillons et la méningite ACWY.

Alors que les collèges ont du mal à contrôler les épidémies de COVID sur les campus, NPR a rapporté le mois dernier que de plus en plus de personnes optaient pour la vaccination. NPR a déclaré que les collèges exigeaient depuis longtemps des vaccinations contre les maladies infectieuses et ont fait référence à une enquête d’environ 100 établissements de quatre ans représentant les 50 États et Washington, DC, dans lesquels presque tous nécessitaient au moins un vaccin pour s’inscrire. Le vaccin ROR, qui protège contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, était requis dans 87,5% des campus étudiés.

Cauce a déclaré que les décisions concernant les exigences en matière de vaccin COVID pour les professeurs, le personnel académique et le personnel seront prises après de nouvelles consultations avec les professeurs, le personnel académique et la direction du personnel, et l’État.

«Notre communauté est une communauté qui se soucie les unes des autres et de l’État et de la société que nous servons», a-t-elle déclaré. «Pour votre santé et celle de nous tous, faites-vous vacciner dès que possible.»

L’Université de l’État de Washington a annoncé le 28 avril qu’elle exigeait également que les étudiants soient vaccinés. WSU a déclaré que les étudiants dont les programmes sont entièrement en ligne et / ou pour lesquels une présence sur le campus / emplacement ne se produit pas sont automatiquement exemptés de l’exigence.