L’Université de Westminster organise une exposition sur les masques faciaux – WWD

NÉCESSITÉ AU LUXE: L’Université de Westminster à Londres et les Westminster Men’s Wear Archive organiseront une exposition explorant l’évolution des masques faciaux et la façon dont ils ont envahi la vie quotidienne, depuis l’épidémie de COVID-19.

Ouverture le 11 mai – exactement un an après que le gouvernement britannique ait conseillé aux Britanniques de commencer à porter des masques dans des espaces publics fermés – l’émission s’intitule «De la nécessité au luxe: l’évolution des couvertures faciales pendant COVID-19», l’idée sous-jacente étant de mettre en évidence comment la pandémie a transformé les revêtements du visage d’objets fonctionnels disponibles en petites quantités et limités aux professionnels de la santé, à l’article de tous les jours le plus couramment utilisé.

Des revêtements de visage de 52 marques de tout le spectre de la mode seront exposés, y compris des créations de marques comme le détaillant de mode rapide Boohoo Man – l’une des premières entreprises de mode à concevoir et vendre des masques dès avril 2020 – à la relève des noms comme Liam Hodges et Ahluwalia, et des méga marques comme Louis Vuitton, Balenciaga et Off-White.

En présentant les différents modèles dans l’ordre chronologique, les commissaires de l’exposition, le professeur Andrew Groves et le Dr Danielle Sprecher, ont également voulu montrer la rapidité avec laquelle les marques de mode ont répondu à la demande de masques faciaux, en aidant d’abord à les fournir aux travailleurs de première ligne, puis en les transformant en un accessoire de luxe servant à s’exprimer ou à communiquer son statut.

Une série de photographies sera présentée à côté des masques, avec des photos de masques jetés pris dans la rue. Ceux-ci seront disponibles sur la place de marché en ligne OpenSea sous forme de NFT ou de jetons non fongibles, se nourrissant de l’appétit actuel pour les produits numériques.

«L’évolution rapide de la réponse des designers, ainsi que la nature éphémère des masques produits, en ont fait une exposition passionnante et stimulante à organiser. Les objets ne racontent qu’une partie de l’histoire, car les entreprises incapables de s’appuyer sur leurs chaînes d’approvisionnement habituelles ont fait pivoter leur production pour répondre à la demande sans précédent de ce nouveau produit », a déclaré Groves. «Alors qu’il y a un an, la plupart des masques pouvaient sembler similaires, au cours des 12 derniers mois, nous avons constaté une divergence, les consommateurs et les marques ayant utilisé leur masque pour se différencier des masses. Comme c’est souvent le cas avec la mode, la richesse, le statut et l’accès ont conduit cet objet simple à évoluer rapidement en termes de matérialité, de fonctionnalité et de marketing.

Voir aussi: Le voyage du masque