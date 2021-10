L’université d’État du Montana inaugure l’American Indian Hall

L’Université d’État du Montana a célébré l’inauguration de son American Indian Hall au cours du week-end, affirmant qu’il servira de pont entre la culture amérindienne et toutes les autres cultures du campus.

L’événement a commencé samedi par une procession de l’actuel American Indian Center – un peu plus de 1 000 pieds carrés (93 mètres carrés) au sous-sol de Wilson Hall – jusqu’au nouveau bâtiment de 20 millions de dollars et 31 000 pieds carrés (2 880 mètres carrés).

La procession était dirigée par une garde d’honneur amérindienne suivie de porte-drapeaux avec le drapeau de l’État et des drapeaux des nations tribales du Montana, ainsi que des danseurs tribaux.

Le bâtiment abritera le département des études amérindiennes de l’université et un espace de travail pour le responsable principal de la diversité et de l’inclusion. Les cours y débuteront en janvier.

Il dispose également d’une cuisine, d’une salle de percussions et de salles pour le tutorat, le conseil, le conseil et les cérémonies culturelles. De l’art amérindien est exposé et des meubles sont fabriqués à partir d’arbres retirés du site où se trouve actuellement le bâtiment.

L’ouverture de l’American Indian Hall de #MontanaState est une « promesse tenue et un rêve réalisé ». Le bâtiment servira de foyer à la communauté amérindienne de MSU ainsi qu’un pont entre la culture amérindienne et d’autres cultures sur le campus. pic.twitter.com/fJK8RbrYpi – Université d’État du Montana (@montanastate) 17 octobre 2021

Le bâtiment est entouré de jardins avec des plantes indigènes qui ont été plantées par des étudiants et des membres du personnel amérindiens de MSU et est chauffé et refroidi par 24 puits géothermiques.

Bryan Newland, secrétaire adjoint de l’Intérieur des États-Unis pour les Affaires indiennes, a déclaré que l’accès à des ressources et à des espaces culturellement pertinents aide les étudiants autochtones à réussir, a rapporté le Bozeman Daily Chronicle.

« Il s’agit de l’engagement que l’Université d’État du Montana a pris et montré aux études autochtones et aux étudiants autochtones », a-t-il déclaré. « Vous avez vraiment mis votre argent là où est votre bouche, et je le félicite. »

Une importante collecte de fonds pour le projet a débuté en 2018 avec un engagement de 12 millions de dollars du Fonds Kendeda. Les étudiants associés de la Montana State University ont promis 2 millions de dollars, tandis que Jim et Chris Scott de Billings et la famille Terry et Patt Payne de Missoula ont chacun donné 1 million de dollars.

L’État du Montana compte 811 étudiants amérindiens ou natifs de l’Alaska.

