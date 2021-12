L’Université d’Oxford obtiendra le centre de recherche sur les vaccins de Poonawala, un financement de 50 millions de livres sterling

Le bâtiment Poonawalla abritera le siège et l’espace de laboratoire principal de l’Institut Jenner, le plus grand institut universitaire mondial de vaccination du nom d’Edward Jenner, le père de la vaccination.

L’Université d’Oxford a annoncé son intention d’établir un nouveau bâtiment de recherche sur les vaccins Poonawalla avec un engagement de financement de 50 millions de livres sterling de la part de Serum Life Sciences en Inde.

Serum Life Sciences appartient à 100 % à la famille Poonawalla, propriétaire du Serum Institute of India dirigé par Adar Poonawalla, et le centre de recherche proposé se concentrera sur la vaccinologie, a annoncé mercredi l’université.

L’installation sera établie sur le campus Old Road de l’université et abritera plus de 300 chercheurs.

Il devrait fournir l’orientation et l’échelle des principaux programmes de développement de vaccins de l’université, permettant une expansion rapide, productive et opportune de ce domaine de traduction à croissance rapide.

« Je suis ravi que grâce à ce don généreux, nous pourrons poursuivre nos travaux sur les vaccins qui se sont avérés si essentiels pour la santé mondiale. Nous veillerons également à ne plus jamais être pris au dépourvu par une pandémie mondiale », a déclaré la professeure Louise Richardson, vice-chancelière de l’Université d’Oxford.

« L’université entretient des liens de longue date avec la famille Poonawalla et nous avons été ravis de décerner un diplôme honorifique à Cyrus Poonawalla à l’été 2019 en reconnaissance de son travail extraordinaire dans la fabrication de vaccins bon marché pour le monde en développement », a-t-elle déclaré.

Le bâtiment Poonawalla abritera le siège et l’espace de laboratoire principal de l’Institut Jenner, le plus grand institut universitaire mondial de vaccination du nom d’Edward Jenner, le père de la vaccination.

La collaboration la plus récente entre le Serum Institute et le Jenner Institute a vu le développement rapide et le déploiement mondial du vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 à grande échelle, fabriqué et administré en Inde sous le nom de Covishield.

En outre, les collaborations du Serum Institute et du Jenner Institute incluent un accord pour que le Serum Institute fabrique et développe, avec un approvisionnement à grande échelle, le nouveau vaccin antipaludique R21/Matrix-M du Jenner Institute, actuellement en phase III d’essais, en donnant la priorité aux pays à forte charge de paludisme.

Le professeur Adrian Hill, directeur du Jenner Institute de l’Université d’Oxford, a déclaré : des universités et des fabricants à grande échelle pour développer et fournir des vaccins pour un déploiement très rentable à une échelle exceptionnelle. » L’université a déclaré que le don renforce et s’appuie sur le partenariat de longue date du Serum Institute of India avec l’Université d’Oxford.

« Les vaccins sauvent des vies et le développement de vaccins a toujours été au centre des préoccupations de la famille Poonawalla. Nous nous engageons à développer et à fournir des vaccins aux personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Natasha Poonawalla, directrice exécutive du Serum Institute of India.

«Pour y parvenir, nous construisons de nombreuses collaborations scientifiques avec les principaux instituts de recherche du monde, mais aujourd’hui, nous faisons ce don clé pour donner à l’équipe de classe mondiale d’Oxford une toute nouvelle installation à partir de laquelle faire passer leurs recherches au niveau supérieur. « , a déclaré l’épouse d’Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India.

Le bâtiment de recherche sur les vaccins de Poonawalla sera construit sur le même site que le Centre des sciences pandémiques de l’Université d’Oxford, récemment annoncé.

« La pandémie de COVID-19 nous a montré nos forces et nos faiblesses. Bien que nous ne puissions pas éliminer les risques, nous avons montré que l’innovation, la détermination et le partenariat peuvent transformer notre capacité à contrer et à limiter les menaces pour la santé mondiale », a déclaré le professeur Sir Peter Horby, directeur du Pandemic Sciences Center.

« Ce don généreux contribuera à créer un pôle de renommée mondiale pour la recherche et l’innovation en cas de pandémie ; une centrale scientifique dédiée à la protection de la santé pour tous », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.