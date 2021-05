L’Université d’Oxford va décoloniser les mesures impériales dans un nouveau changement | UK | Nouvelles

Dominic Raab dit qu’il ne prendrait pas un genou pour Black Lives Matter

Cet été, des étudiants de premier cycle ont été embauchés pour mener des recherches approfondies sur la façon dont les programmes de sciences d’Oxford pour les rendre “ moins liés ” au passé britannique. Les étudiants – avec les universitaires – établiront des plans pour que les professeurs mettent en œuvre les recommandations.

Cela vient au milieu d’accusations selon lesquelles le mile, le pouce, la verge, la livre et l’once sont “profondément liés à l’idée de l’Empire”.

Le changement préconisera un «changement culturel» dans l’enseignement pour permettre aux étudiants d’Oxford «d’élargir leur apprentissage».

Les plans visent à aider les étudiants à comprendre «le contexte historique et social global de la recherche scientifique» ainsi qu’à évaluer «des travaux historiques révisant des récits plus anciens du progrès scientifique».

Un porte-parole d’Oxford a déclaré: «L’université soutient le projet de programme de diversification des STEM, qui examine comment les programmes pourraient changer pour prendre en compte les questions de diversité et de colonialisme.

“Nous apprécions la contribution des étudiants à ce travail; toutes les recommandations découlant du projet seront renvoyées aux départements pour qu’ils envisagent les prochaines étapes.”

Selon The Telegraph, un ajout au programme à prendre en compte est «l’histoire de la mesure moderne, qui est profondément liée à l’idée de la standardisation« Empire »et impériale».

Le système d’unités a été introduit dans la loi britannique de 1824 sur les poids et mesures et, en 1826, a été largement adopté dans l’Empire britannique et le Commonwealth.

Depuis l’ère coloniale, de nombreux pays sont passés aux unités de mesure métriques, mais certains pays d’Afrique et d’Asie du Sud utilisent encore des formes limitées d’unités telles que les gallons.

Cette semaine, le gouvernement a annoncé que les universités subiraient des amendes pour avoir fait taire les étudiants et les universitaires en vertu de la nouvelle législation sur la liberté d’expression.

Cela vient après que Michelle Donelan, la ministre des Universités, ait averti que la décolonisation du programme d’études reflétait l’Union soviétique.

Elle a déclaré au podcast Chopper’s Politics: «La soi-disant décolonisation du programme est, en fait, une censure de l’histoire.

«Et, en tant qu’étudiant en histoire moi-même, je suis un fervent protecteur et un champion de la sauvegarde de notre histoire.

«Sinon, cela devient de la fiction, si vous commencez à le modifier, en supprimant des morceaux que nous considérons comme des taches.

“Une partie fondamentale de notre histoire consiste à en tirer des leçons, à ne pas répéter les erreurs, à pouvoir analyser et contester pourquoi ces événements se sont produits, comment ces décisions ont été prises afin que nous ne répétions pas ces actions à l’avenir.”

Elle a ajouté: “Si nous suivons cette voie de retirer des morceaux, allons-nous finir par mettre des morceaux dans ce que nous souhaitons avoir eu lieu?

«C’est une route très dangereuse et étrange à emprunter, et elle n’a certainement pas sa place dans nos universités, je dirais, et elle n’a pas sa place dans les études universitaires.

“Et cela ne fonctionne tout simplement pas lorsque les gouvernements essaient de supprimer des éléments de l’histoire. Regardez l’Union soviétique, regardez la Chine.

«Il y a plusieurs exemples où cela a été essayé. Cela ne fonctionne pas.

«Je suis tout à fait favorable à l’ajout de choses pour enrichir notre compréhension de l’histoire, à l’ajout de sources provenant d’individus moins connus et souvent négligés dans l’histoire.

«Enrichissons notre compréhension et donnons à nos jeunes une image plus complète et une compréhension de plus en plus complète de notre histoire.

“Mais la plupart du récit qui sort … concerne la suppression d’éléments de l’histoire, le blanchiment et la prétention que cela ne s’est jamais produit, ce que je trouve juste naïf et presque irresponsable.”