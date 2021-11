L’université du Massachusetts héberge des espaces de «traitement» séparés pour répondre au verdict de Rittenhouse

L’Université d’État de Fitchburg dans le Massachusetts a accueilli plusieurs espaces de « traitement » séparés par race en réponse au verdict du procès de Kyle Rittenhouse, qui a déclaré Rittenhouse non coupable de tous les chefs d’accusation.

Le Fitchburg State University Center for Diversity & Inclusiveness a annoncé que les espaces de « traitement » ont été annoncés dans un e-mail aux membres de la communauté du campus, qui a également déclaré à tort que Jacob Blake a été tué.

« Le Center for Diversity and Inclusiveness crée un espace permettant à notre communauté de traiter le verdict de non-culpabilité sur tous les comptes dans l’affaire de Kenosha, dans le Wisconsin, où Kyle Rittenhouse, un natif de l’Illinois a abattu deux personnes qui protestaient contre la mort injustifiée de Jacob Blake en 2020. Kyle a été acquitté de toutes les accusations dans l’affaire après avoir conduit jusqu’au Wisconsin avec un fusil automatique », indique l’e-mail.

Jacob Blake a été paralysé, mais pas tué, après avoir été abattu par un policier en août 2020. Le policier qui a répondu à l’appel pour troubles domestiques qui a conduit à la fusillade de Blake n’a été inculpé ni par l’État ni par le gouvernement fédéral après enquête.

L’e-mail indiquait ensuite que l’Université d’État de Fitchburg fournirait « des espaces physiques virtuels et en personne » où les étudiants et le personnel auront la chance de « discuter de vos pensées, émotions et réflexions ».

Les quatre espaces de « traitement » comprennent un « Espace des étudiants en traitement des couleurs », un « Espace de traitement des alliés des étudiants blancs », un « Espace de traitement des professeurs et du personnel de traitement des couleurs » et un « Espace de traitement des alliés des enseignants et du personnel blancs. »

Un porte-parole de l’université d’État de Fitchburg a signalé à Fox News une déclaration faite par l’université vendredi soir, déclarant que « certaines erreurs factuelles étaient incluses dans la communication originale ».

« Dans la hâte de créer ces événements, certaines erreurs factuelles ont été incluses dans la communication d’origine. L’intention de la communication était d’informer notre communauté le plus rapidement possible de l’espace disponible en option compte tenu des vacances. Cela ne change pas l’intention de les rassemblements, qui doit fournir un espace aux membres de la communauté du campus pour discuter de leurs réactions et de leurs expériences », indique le communiqué.

Cependant, la déclaration de l’Université d’État de Fitchburg a défendu l’utilisation de « groupes identitaires », qu’ils prétendent être une « stratégie éducative éprouvée ».

« Organiser de telles discussions par groupes d’identité est une stratégie éducative éprouvée et reflète la réalité selon laquelle différents membres de la communauté peuvent traiter ces événements différemment et peuvent se sentir plus à l’aise de partager leurs sentiments avec des membres de la communauté d’origine et d’identité similaires », indique le communiqué.

Le communiqué indique que l’université a l’intention d’organiser une « session combinée » pour tous les membres de la communauté du campus.