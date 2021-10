L’Université du Michigan révèle les premiers résultats d’une étude Apple Watch « sans précédent »

L’Université du Michigan a publié les premiers résultats de son étude sur la santé Apple Watch.

Cette semaine, Michigan Health Lab a annoncé :

Jessica Golbus, MD, de la division de médecine cardiovasculaire de l’Université du Michigan Health, a déclaré qu’il était important de comprendre tous les niveaux d’activité de base des patients avant la poursuite de l’étude, et a salué la diversité du groupe.

Les patients auraient porté leurs montres Apple pendant 90 pour cent des jours d’étude et pendant une moyenne de 15,5 heures par jour, en prenant des mesures de fréquence cardiaque et de pression artérielle à l’aide d’un brassard Omron. Des premières découvertes :

Les participants de 65 ans et plus avaient des fréquences cardiaques au repos et à la marche significativement plus faibles, et les femmes avaient des fréquences cardiaques au repos en moyenne 3 battements par minute plus élevées que les hommes. Une fois stratifiés par race auto-déclarée, les participants noirs avaient les fréquences cardiaques les plus élevées et les participants blancs les plus faibles. Les niveaux d’activité variaient également selon la race et l’origine ethnique et selon la présence de certaines conditions cliniques. Ensemble, ces différences démontrent que le contexte spécifique au patient est une considération importante lorsque les cliniciens interprètent les données de tension artérielle portable et à domicile.