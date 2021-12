L’Université du Peuple adopte les crypto-monnaies pour le paiement des frais | Invezz

L’Université du Peuple, basée en Californie, a adopté les crypto-monnaies dans le cadre de son projet de révolution éducative. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 15 décembre, notant que l’université avait l’intention d’accepter les dons en actifs numériques. De plus, l’institution cherche à permettre aux étudiants du monde entier de payer des frais en crypto.

Selon le rapport, l’Université du Peuple est devenue le premier établissement d’enseignement supérieur en ligne gratuit, accrédité et à but non lucratif. Avec une histoire de sortie de l’ordinaire, l’université a déclaré que la décision d’adopter les crypto-monnaies est essentielle à ses opérations, car plus de 100 000 étudiants internationaux sont confrontés à des défis financiers et physiques lorsqu’ils tentent de transférer des fonds.

En adoptant les dons cryptographiques, l’université rejoint d’autres établissements d’enseignement supérieur cherchant à transformer la façon dont ils acceptent les paiements. Il s’agit notamment de la Wharton School of Business, de l’Université de Californie à Berkeley, de l’Université Lehigh et de l’Université Carnegie Mellon.

Adopter la monnaie du futur

Bien que l’Université du Peuple soit nouvelle dans l’acceptation des dons de crypto-monnaie pour son fonds de dotation, elle a déjà reçu 2 millions de dollars (1,50 million de livres sterling) dans le cadre de sa mission d’atteindre 10 millions de dollars (7,51 millions de livres sterling). .

L’université aurait reçu le don d’Albert Wenger, associé directeur d’Union Square Ventures, et de son épouse, Susan Danziger, fondatrice de la Fondation Eutopia.

Expliquant pourquoi l’Université du Peuple a décidé de créer son fonds de dotation pour accepter les crypto-monnaies, le président de l’institution, Shai Reshef, a déclaré :

En tant qu’université du futur, il est tout à fait logique pour nous de créer notre patrimoine dans la monnaie du futur. UoPeople a développé un nouveau modèle d’enseignement supérieur et la crypto-monnaie est un nouveau modèle de finance.

L’apprentissage centré sur la crypto et la blockchain continue de gagner en popularité

En plus d’accepter les dons de crypto-monnaie, l’Université du Peuple s’engage à offrir un apprentissage et des ressources autour des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD). L’institution cherche également à intégrer les études blockchain et crypto dans son programme. Reshef a noté que l’université a la responsabilité d’éduquer ses étudiants sur la façon dont les crypto-monnaies transforment le secteur des affaires.

L’Université du Peuple exploite également la technologie blockchain et les crypto-monnaies pour offrir aux diplômés des diplômes numériques infalsifiables sous la forme de jetons non fongibles (NFT). Ce faisant, l’université cherche à rendre les transferts de documents fluides et accessibles, en particulier pour les réfugiés ou les diplômés qui doivent fournir une preuve de leurs études aux employeurs à l’étranger.

Cette nouvelle intervient alors que les cours basés sur la cryptographie continuent de gagner en popularité. Par exemple, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, un cours proposé par l’Université de Princeton sur Coursera, est devenu le douzième cours auquel les étudiants de Coursera ont le plus intéressé cette année.

