L’Université du Wisconsin-Madison retire un rocher massif du campus après des allégations de «racisme»

L’Université du Wisconsin a retiré vendredi un rocher controversé de son campus de Madison après que la Black Student Union et d’autres militants se soient opposés à sa description il y a près de 100 ans avec une insulte raciale.

Chamberlin Rock, qui repose au sommet de l’Observatory Hill, porte le nom d’un géologue et ancien président d’université du XIXe siècle, Thomas Crowder Chamberlin, dont les travaux étaient centrés sur les dépôts glaciaires, selon une biographie publiée sur le site Web de l’université.

Mais c’est la référence d’un journaliste à la roche dans un article presque centenaire du Wisconsin State Journal qui a poussé à son retrait.

En octobre 1925, l’université fait creuser le rocher et le place bien en vue au sommet de la colline pour honorer Chamberlin, qui mourra à Chicago trois ans plus tard. La roche était un spécimen rare qui aurait plus de 2 milliards d’années, et avant son installation sur Observatory Hill, seulement environ un pied et demi était visible au-dessus du sol, selon l’article. On croyait qu’il avait été transporté par les glaciers du Canada au Wisconsin.

Dans les années 1920, un terme d’argot utilisé pour décrire les grandes roches sombres comprenait le mot N, et il apparaît dans la couverture de l’installation de la roche.

Les chercheurs universitaires n’ont pas découvert d’autres cas dans la presse où le rocher était mentionné avec ce mot, mais ils ont déclaré que le Ku Klux Klan était actif sur le campus au moment de la dédicace du rocher, selon un article du même journal publié plus tôt cette semaine. .

Une remorque à plateau s’éloigne de Observatory Hill avec Chamberlin Rock en remorque à Madison, Wisconsin, le vendredi 6 août 2021. L’Université du Wisconsin retire le rocher de 70 tonnes de son campus de Madison à la demande d’étudiants minoritaires qui voient le rocher comme symbole du racisme. Chamberlin Rock, au sommet de Observatory Hill, porte le nom de Thomas Crowder Chamberlin, géologue et ancien président d’université. (Kayla Wolf/Wisconsin State Journal via AP)

Juliana Bennett, senior et représentante du campus au conseil municipal de Madison, a déclaré que le retrait de la roche marquait un petit pas vers une école plus inclusive.

“Ce moment concerne les étudiants, passés et présents, qui ont plaidé sans relâche pour la suppression de ce monument raciste”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « C’est maintenant le moment pour nous tous, étudiants du BIPOC, de pousser un soupir de soulagement, d’être fiers de notre endurance et de commencer à guérir. »

La chancelière de l’université, Rebecca Blank, a approuvé le retrait de Chamberlin Rock en janvier, mais l’école avait également besoin de l’approbation de la Wisconsin Historical Society, car le rocher se trouvait à seulement 15 pieds d’un lieu de sépulture amérindien.

Chamberlin obtiendra une nouvelle plaque dans un bâtiment déjà nommé d’après lui, et le rocher trouvera une nouvelle maison près du lac Kegonsa sur d’autres terrains appartenant à l’université.

Des groupes d’étudiants avaient également demandé le retrait d’une statue d’Abraham Lincoln du campus – mais les dirigeants universitaires ont rejeté cette demande.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.