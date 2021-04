L’Université du Wyoming (UW) se prépare à parier sur les crypto-monnaies pour générer des revenus

Le gouverneur du Wyoming a signé un projet de loi de crédits qui allouera 2,87 millions de livres sterling à un programme de participation à la crypto-monnaie qui sera administré par l’Université du Wyoming. Caitlin Long, fondateur et PDG d’Avanti Bank and Trust, a publié cette nouvelle le 28 avril, notant que le projet de pieu comprendra au moins trois crypto-monnaies. Les gains des pools de paris iront à l’université.

Selon certaines informations, l’État n’a pas encore signé d’argent pour ses investissements stratégiques et ses fonds de projet à l’université. À la réception des fonds, UW prévoit de créer, d’exploiter et de maintenir des nœuds et des pools de parties prenantes pour la cryptographie négociable publiquement. Dans un premier temps, l’université accumulera les revenus générés et utilisera les fonds pour couvrir les frais de fonctionnement. Par la suite, les récompenses de mise seront utilisées pour rembourser l’investissement de l’État. L’université le fera en déposant tous les revenus excédentaires dans des investissements et des projets stratégiques jusqu’à ce que l’investissement de 2,87 millions de livres soit payé intégralement.

Des idées ingénieuses pionnières

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Selon le document fourni par Long, l’université devrait soutenir ses programmes et activités de blockchain ainsi que ceux d’autres collèges communautaires du Wyoming. La dépense par UW des revenus générés est conditionnelle, car l’université devra faire correspondre les fonds à un ratio de 0,72 livre des fonds alloués à pas moins de 1,44 livre de fonds de contrepartie provenant des comptes de réserve non engagés de l’université. ou des donateurs privés.

Le message a ensuite noté que,

Le trésorier de l’État effectuera les transferts à l’université en vertu de cette section au plus tard à la fin du trimestre civil suivant le trimestre au cours duquel l’université reçoit les fonds de contrepartie.

Bien que le choix des pièces UW pour son programme de partage reste un mystère, la communauté crypto sur Twitter a émis l’hypothèse que Cardano (ADA) pourrait être l’une des pièces. Un utilisateur a partagé des informations selon lesquelles le Advanced Blockchain Lab de l’Université du Wyoming dirigeait déjà un groupe d’engagement ADA.

Cette nouvelle intervient après que IOHK, la société derrière ADA, ait fait don de plus de 358460 livres à UW pour l’aider à poursuivre le développement de son laboratoire de recherche et développement sur la blockchain.