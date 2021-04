L’université fait marche arrière sur l’interdiction interraciale dans les logements «  d’identité  », selon un officiel «  mal exprimé  » ⋆ .

L’Université du Nevada, Reno a fait marche arrière après qu’un responsable du logement a suggéré que les modes de vie interraciaux étaient interdits dans certaines des communautés d’apprentissage vivantes (LLC) de l’école pour des raisons de sécurité.

Dean Kennedy, directeur exécutif de la vie résidentielle, du logement et des services de restauration, a déclaré à une organisation de jeunesse conservatrice que les étudiants doivent correspondre à «l’identité» de la LLC identitaire dans laquelle ils veulent vivre. C’est pour «la sécurité des étudiants participants». a-t-il déclaré, selon un message publié mardi par le groupe conservateur Young America’s Foundation (YAF).

L’université publique a fait une déclaration mercredi à Just the News désavouant la déclaration de Kennedy.

«Notre directeur exécutif de la vie résidentielle, du logement et des services de restauration, Dean Kennedy, s’est mal exprimé en faisant sa déclaration», a déclaré l’école. «Ces SARL procurent un sentiment de communauté et d’appartenance, en particulier dans les

institutions. L’Université du Nevada, les 15 LLC de Reno sont ouvertes à tous les étudiants vivant sur le campus. »

La déclaration de l’université n’a pas expliqué davantage pourquoi Kennedy avait soulevé la question de la sécurité dans son message précédent.

YAF a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’université créait des «communautés de dortoirs séparées» avec les LLC identitaires. Les préoccupations ont été soulevées par un étudiant, qui ne demandait pas à vivre dans l’un d’entre eux, mais a été «contrarié par l’école séparant les étudiants en groupes raciaux», a déclaré un porte-parole de la TAF à Just the News.

Le groupe conservateur a fait un suivi avec l’université pour clarifier les «conditions d’entrée vagues» pour les LLC noires, autochtones et «Latinx». (Latinx, la version non sexiste de «Latino», est populaire dans le milieu universitaire mais pas parmi les Hispaniques, selon les sondages.)

«Les communautés d’apprentissage vivantes invitent tous les étudiants à postuler car presque chaque collège / école a une communauté englobant les majors de ce collège / école», a écrit Kennedy à YAF.

«Parce qu’il y a une composante académique, les étudiants doivent être éligibles pour s’inscrire aux cours liés à chaque communauté; et il y a plusieurs communautés pour lesquelles n’importe quel étudiant de n’importe quelle majeure peut postuler », a déclaré son message à YAF.

Mais « il est important que seuls les étudiants qui détiennent cette identité soient pris en compte » pour les options noires, indigènes et latines, a ajouté Kennedy, citant la sécurité des participants de chaque LLC.

La page LLC vante le GPA plus élevé, le taux de rétention et le «plus grand sentiment d’appartenance» associés aux étudiants qui vivent dans ces communautés avec «des intérêts académiques, sociaux et culturels partagés». Ils vivent au même étage et suivent des cours ensemble.

Certaines des LLC sont réservées à divers départements universitaires au sein de l’université. Un de chacun est destiné à «LGBTQUIA + culture et communauté» et aux femmes en sciences et en ingénierie. Trois sont basés sur la race ou l’ethnicité, partageant tous une résidence.

Alors que ces trois éléments impliquent qu’ils sont ouverts à «tous les étudiants», les LLC noires et autochtones disent que les participants exploreront «leur» identité ou culture, ce qui implique qu’ils sont réservés aux candidats noirs et autochtones.

Un porte-parole de l’université a fait une déclaration qualifiant le titre de YAF d ‘«inexact» pour avoir affirmé que les «étudiants blancs» étaient bannis de ces «communautés de dortoirs minoritaires».

Vous pouvez lire la déclaration complète ici.

Invité à expliquer le libellé des LLC noires et autochtones, qui mentionnent «leur» culture et identité, et ce que Kennedy voulait dire en protégeant la «sécurité» des participants, le porte-parole a déclaré que la déclaration de l’université répondait aux deux questions.