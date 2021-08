L’université punira les étudiants non vaccinés en coupant leur service Internet – RedState ⋆ 10z viral

in

La pandémie de COVID a provoqué une multitude de changements sociétaux, et c’est certainement vrai en ce qui concerne le contrôle forcé.

En un temps record, nous sommes entrés dans un nouveau mode national : les autorités, qu’elles soient gouvernementales, technologiques, commerciales ou éducatives, sont prêtes à nous orienter.

À propos de cela, l’Université Quinnipiac du Connecticut aide les adolescents à se porter volontaires pour la vaccination.

En utilisant l’outil éprouvé de l’incitation, l’école a élaboré un plan impressionnant.

Parmi d’autres raisons de se lancer, telles que le souci de leur santé ou de celle des autres, les élèves se sont vu proposer ce qui suit :

Évitement des frais de 100 $/semaine pour les deux premières semaines, qui augmenteront de 25 $ toutes les deux semaines, pour culminer à 200 $ par semaine.

Sur tout le semestre, cette pénalité peut atteindre 2 275 $.

Appelez cela une approche classique de punition/récompense.

Les participants recevront un sursis une fois qu’ils auront prouvé qu’ils ont été vaccinés.

Toute personne qui termine l’aiguilletage nécessaire avant la mi-septembre ne sera pas facturée.

Cela a été véhiculé récemment par The Quinnipiac Chronicle, et il y a plus de motivation d’où cela vient.

Mais ne présumez pas que l’école le veut ainsi.

En mai, le conseiller médical principal du collège pour le groupe de travail COVID-19 – David Hill – l’a exprimé ainsi :

«Nous voulons être très clairs sur le fait d’éviter un (système) citoyen à deux classes pour nos étudiants cet automne, ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Nous voulons vraiment éviter de créer un sentiment de stigmatisation ou de préjugé contre ceux qui ne le sont pas.

La clarté supplémentaire vient de la déconnexion.

Selon un e-mail du vice-président des relations publiques John Morgan, comme indiqué par TQC :

[S]les étudiants perdront l’accès au Wi-Fi et au réseau du campus s’ils ne remplissent pas le mandat de vaccination d’ici le 14 septembre.

En mars de l’année dernière, l’Amérique était confrontée à « 15 jours pour ralentir la propagation. »

Maintenant, il semble que la propagation ne ralentira jamais – pas du virus, mais un paradigme de la fessée de marque.

Les entreprises ne reviendront probablement jamais au modèle en personne d’autrefois, et le masquage face à face et ses exigences ne montrent aucun signe d’arrêt.

[Related: Jennifer Oliver O’Connell’s “Forever Pandemic: Despite CDC Recommendation, Los Angeles County Hesitant to Lift Mask Mandate“]

Les régions ont abandonné les édits, puis les ont réédités à mesure que les cas augmentaient à nouveau.

Vous pensez que ça finira si COVID se refroidit ?

Considérez la récente décision de Paris Independent School District.

Le système éducatif du Texas, fort de 4 000 personnes, a émis un code vestimentaire au mépris des ordres du gouverneur.

Parmi les réglementations : les masques — et pas seulement pour COVID.

Du code :

Pour des raisons de santé, des masques sont obligatoires pour tous les employés et étudiants afin d’atténuer la grippe, le rhume, la pandémie et toute autre maladie transmissible.

Alors retirez le coronavirus de l’équation, et il y a toujours une raison de cacher vos trous.

Cela a un sens – les gens ont peur :

Cet enseignant du Texas est au bord des larmes en parlant de ce que c’est que de travailler dans une école qui n’est pas autorisée à exiger des masques. pic.twitter.com/hZYPX3z8xQ – Kolleen (@littlewhitty) 14 août 2021

De retour aux vaccinations, Los Angeles envisage des moyens innovants pour sauver ses habitants. D’eux-mêmes.

Considérez ce tweet d’un candidat au conseil municipal de 2022 :

Je soutiens totalement cela 👇 LA se dirige vers l’exigence de vaccin pour les restaurants intérieurs, les magasins, les gymnases, les bars https://t.co/5XZYyU5tVC – Katy Young Yaroslavsky (@KatyForLA) 17 août 2021

De l’autre côté du continent, Quinnipiac fait sa part.

Par conséquent, les étudiants non vaccinés seront également obligés de subir des tests hebdomadaires.

Chaque fois qu’ils manquent une semaine, ils seront facturés 100 $ supplémentaires.

Selon la Chronique, la tolérance n’est pas totalement inexistante :

Ces pénalités et frais seront annulés si les étudiants non vaccinés reçoivent au moins une vaccination avant le 25 août. Cependant, ils doivent toujours participer à des tests hebdomadaires jusqu’à deux semaines après leur deuxième dose et soumettre un test COVID-19 négatif avant de revenir. .

Et ne vous méprenez pas, les étudiants peuvent demander à être exemptés.

Extrait de l’article de mai du point de vente :

[President Judy Olian] lesdites exemptions seront accordées pour des raisons médicales et religieuses, malgré la suppression par le Connecticut des raisons religieuses. Les étudiants recevront bientôt un formulaire de demande d’exemption qui sera examiné de manière confidentielle par les services de santé aux étudiants.

Mais même si quelqu’un est exempté – ou vacciné – l’école ne sera toujours pas la même qu’avant.

Le 2 août, la Chronique l’a clairement indiqué :

Les individus doivent porter des masques à l’intérieur de tous les espaces du campus, y compris pendant les cours.

Ainsi va le ralentissement de la propagation.

À quel point devra-t-il être lent, avant que les impératifs accrus cessent de se répandre ?

-ALEX

Voir plus de pièces de moi :

Don Jr. qualifie le fiasco afghan de Biden de “plus grande prise d’otages de l’histoire”

Un cours universitaire sonde la «violence» de la «masculinité toxique», utilise un ex-président comme exemple

Cela finira-t-il un jour ? Le district scolaire du Texas émet un mandat de masque provocateur – pour COVID, mais aussi «grippe» et «rhume»

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! S’il vous plaît sonnez dans la section Commentaires ci-dessous.