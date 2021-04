L’Université roumaine s’associe à Elrond (EGLD) pour accepter les paiements cryptographiques

L’adoption des crypto-monnaies a reçu un coup de pouce en Roumanie, l’une des universités du pays ayant annoncé l’acceptation des paiements cryptographiques.

L’Université Lucian Blaga de Sibiu (LBUS), qui compte environ 11 000 étudiants, a déclaré que cette initiative faisait partie de son objectif d’offrir un soutien aux entreprises locales comme Elrond (EGLD).

Selon l’institution, la mise en œuvre des paiements cryptographiques dans ses paiements débutera le mois prochain. Une fois mis en œuvre, les étudiants pourront payer leurs frais d’admission en utilisant le jeton Elrond (EGLD), que l’Université convertira en leu roumain.

Le recteur de l’Université Sorin Radu a commenté le développement et l’association de l’institution avec Elrond.

«Notre université a été et continuera d’être un partisan de la communauté et des entreprises locales», a-t-il déclaré.

Plus de collaborations avec LBUS à l’avenir

Elrond a été lancé depuis Binance en 2019 et a initialement commencé comme un échange. De nombreux diplômés de l’Université font partie de son équipe. En dehors de ce projet, Elrond a déclaré qu’il prévoyait de participer à plusieurs autres partenariats avec LBUS à l’avenir.

Le gouvernement roumain a récemment adopté une loi qui oblige les fournisseurs de change en Roumanie à obtenir une licence de l’autorité financière du pays avant d’opérer. Cela inclut les échanges qui surveillent les transactions cryptographiques.

Nouvelles règles pour les échanges de crypto-monnaie en Roumanie

Les utilisateurs de crypto qui négocient des actifs numériques sont également tenus de sponsoriser uniquement les échanges qui respectent les exigences de Know Your Customer (KYC). Ils devraient également rechercher des bourses qui respectent les règles locales et internationales en matière de blanchiment d’argent.

Elrond a été témoin de changements majeurs, en particulier son échange sur le réseau principal l’année dernière lorsque le jeton ERD a été remplacé par EGLD.

La nouvelle de la collaboration d’Elrond avec le gouvernement roumain semble avoir galvanisé son dossier. EGLD a augmenté de 13% à 231 $ dans les 24 heures suivant l’annonce.