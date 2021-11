L’université Rutgers inaugure le premier président noir

L’Université Rutgers a inauguré son premier président noir plus tôt ce mois-ci, le premier président noir des 250 ans d’histoire de l’école.

Jonathan Holloway, qui a été annoncé comme le 21e président de l’école l’année dernière, a célébré ce moment historique avec les professeurs et les étudiants lors d’une cérémonie de deux heures début novembre.

« C’est un grand honneur d’être devant vous aujourd’hui », a déclaré Holloway lors de la célébration.

Alors que Holloway a assumé son rôle de directeur de l’école l’année dernière, l’inauguration officielle a été reportée de plus d’un an en raison de la pandémie.

« Comme je l’ai appris au cours de mes 18 mois de mandat, cet honneur ne vient pas librement, ni sans difficultés », a déclaré Holloway.

Le père de deux enfants né à Hawaï a dirigé l’université tout au long de la pandémie sans précédent, prenant même une réduction de salaire de 10 % et approuvant le gel des frais de scolarité et des frais.

il a remplacé Robert L. Barchi, le physicien qui a été président de l’école du New Jersey pendant huit ans à partir de 2012.

Les responsables de Rutgers ont déclaré que les antécédents complets de Holloway, à la fois académiques et sportifs, l’avaient finalement conduit à être choisi.

Avant sa nomination, l’école comptait 20 présidents blancs.

Rutgers célèbre l’investiture du premier président afro-américain, Jonathan Holloway, en tant que 21e président de Rutgers le 5 novembre 2021. (PhotoCred : Chris Pelota/ NorthJersey)

Holloway a obtenu des diplômes de certaines des universités les plus réputées des États-Unis. Il a obtenu un baccalauréat avec distinction en études américaines de l’Université de Stanford et un doctorat. en histoire de l’Université de Yale. A Stanford, il a joué au football aux côtés du sénateur américain Cory Booker (DN.J.), selon NJ.com.

Avant de commencer son nouveau poste chez Rutgers, Holloway a été embauché comme recteur à la Northwestern University en 2017. Avant Northwestern, il était doyen du Yale College, qui est considéré comme l’un des postes les plus prestigieux du monde universitaire. Il a également collecté plus de 10 millions de dollars pour le programme de subventions Scarlet Promise, qui soutient les étudiants en difficulté financière.

Au cours de son discours, il a célébré les plus de 9 000 étudiants qui ont reçu des fonds du programme et se sont engagés à amasser plus de 50 millions de dollars au cours des deux prochaines années.

Au cours de la cérémonie, Holloway a également annoncé la construction d’un pôle technologique sur le campus de Rutgers au Nouveau-Brunswick et le « Rutgers Summer Service », une initiative visant à offrir à 150 étudiants des stages rémunérés dans la fonction publique.

En plus du personnel de l’école, le gouverneur du New Jersey Phil Murphy était également présent à la cérémonie.

Murphy a d’abord félicité Holloway lorsque sa nomination a été annoncée pour la première fois, tweetant qu’il « a clairement montré qu’il avait la vision et l’expérience pour faire passer les besoins des étudiants en premier et conduire Rutgers au niveau supérieur ». Il lui a également demandé de rejoindre sa commission de redémarrage et de récupération, qui se compose de chefs d’État experts qui aident à guider et à conseiller le gouverneur tout au long de la réouverture du New Jersey.

Shawn Grant de theGrio a contribué à ce rapport.

