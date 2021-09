L’Université Sharda annonce plusieurs programmes d’autonomisation des femmes

in

L’Université Sharda est la première université privée du Grand Noida à obtenir l’approbation d’un bataillon de filles. (Image : site Web de l’Université Sharda)

L’Université Sharda a annoncé une série de programmes d’autonomisation des femmes en hommage à la mère fondatrice Sharda Devi Gupta à l’occasion de son deuxième anniversaire de décès lors de la réunion de prière organisée le mercredi 1er septembre.

A cette occasion, le chancelier PK Gupta a lancé « Mission Shakti Initiative du gouvernement de l’Uttar Pradesh, qui a fourni des bourses de 50 % à 157 filles l’année dernière et cette année également. Le même programme a créé de nouvelles opportunités pour l’éducation et l’amélioration des filles, afin que les femmes puissent être autonomisées avec de meilleures opportunités d’éducation.

Outre l’éducation, nous fournissons également différentes compétences et droits à nos étudiants, médecins et personnel infirmier et leur fournissons une formation quotidienne pour l’élévation de leur propre personnalité et pour la société également.

Il a déclaré que l’Université Sharda est la première université privée du Grand Noida à obtenir l’approbation d’un bataillon de filles, à savoir le 31 UP Girls Bn (SW) NCC, offrant aux filles une opportunité exclusive d’acquérir des compétences en leadership et de se lancer des défis pour des activités physiques durables et aventure.

À cette occasion, le pro chancelier YK Gupta a déclaré que nous élargissions notre traitement dans les petites villes près de Noida et Greater Noida et que nous mettions à disposition des camps de bilan de santé gratuits et une éducation au moindre coût pour les familles qui ne peuvent pas payer l’éducation des filles.

